Manchmal, so erzählen sie in Bo-Kaap, gehen die Fremdenführer durch ihr Viertel mit vielen bunten Häusern und erklären den Touristen, warum die Gebäude so kräftige Farben haben: Damit die Leute ihre Wohnung wiederfinden, wenn sie abends betrunken nach Hause kommen. Bo-Kaap ist ein muslimisches Viertel in Kapstadt, in dem viele Bewohner gar keinen Alkohol trinken. Die Fremdenführer sind genauso fremd wie die anderen Fremden, die sie durch Bo-Kaap führen, ein Viertel, das seinen ursprünglichen Bewohnern aber auch selbst fremd zu werden droht.