Das überforderte Land

Eigentlich hat Bangladesh schon genug Probleme: Gerade erst hat das Land die schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen vierzig Jahre hinter sich gebracht. Laut dem Internationalen Roten Kreuz war rund ein Drittel des gesamten Landes unter Wasser, mehr als 700'000 Häuser wurden zerstört.

Die Schäden der Naturkatas­trophe sind noch längst nicht behoben, da bricht bereits die nächste Krise auf das bitterarme Land herein: Täglich kommen Tausende fliehende Rohingya aus Burma über die Grenze, viele von ihnen sind traumatisiert oder verletzt. Schon in den vergangenen Jahren retteten sich Hunderttausende Rohingya ins Nachbarland, Schätzungen reichen bis zu 500'000. Doch niemals zuvor kamen so viele auf einen Schlag. Allein seit dem 25. August haben laut den Vereinten Nationen mindestens weitere 400'000 Flüchtlinge Bangladesh erreicht.

Kein Geld, kein Platz

Die dortige Regierung hat jedoch kein Interesse daran, die Flüchtlinge langfristig aufzunehmen. Regierungschefin Sheikh Hasina stellte klar, dass die Flüchtlinge nur kurzfristig willkommen seien. Stattdessen solle Burma eine Schutzzone für die muslimische Minderheit errichten und so eine Rückkehr der Flüchtlinge er­möglichen. Doch angesichts des radikalen Vorgehens Burmas sind die Chancen auf eine Heimkehr der Rohingya so gering wie seit Jahren nicht mehr.

Stattdessen kommen immer mehr Rohingya nach Bangladesh: Weil in den Lagern in der Grenzregion längst kein Platz mehr ist, lassen sich die Flüchtlinge überall nieder, wo sie eine freie Stelle finden. Die bangladeshischen Behörden teilten nun mit, dass neue Lager gebaut werden sollen: Insgesamt sollen rund 14'000 Unterkünfte für jeweils sechs Personen errichtet werden. Gleichzeitig soll die Bewegungsfreiheit der Rohingya in Bangladesh stark eingeschränkt werden.

Zwar läuft die internationale Hilfe an, doch in Bangladesh wächst die Sorge, dass man die grösste Last wohl selbst tragen werde. Dabei hat das Land selbst nicht viel: Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 1300 Dollar gehört das Land zu den ärmsten der Welt. Die Lebensbedingungen sind so schlecht, dass zahl­reiche Einheimische selbst fliehen. Trotz der gewaltigen Distanz zu Europa stellen laut der EU-Grenzschutzorganisation Frontex Bangladesher die zweit­grösste Gruppe, die als Flüchtlinge nach Italien kommen.

Neben Geld fehlt es Bangladesh auch an Platz. Kaum ein Land ist dichter besiedelt: Auf einem Quadratkilometer wohnen laut der Weltbank im Durchschnitt rund 1200 Menschen.

Andere Länder helfen kaum

Einige Kabinettsmitglieder haben sich dafür ausgesprochen, die Flüchtlinge auf der unbewohnten, rund 30'000 Hektaren grossen Insel Thengar Char im Golf von Bengalen anzusiedeln. Das erst 2006 aufgetauchte Eiland gilt als unwirtlich und wird regelmässig überflutet. Phil Robertson, Vize-Asien-Chef von Human Rights Watch, rechnet für den Fall einer tatsächlichen Um­siedlung auf die Insel mit einer «humanitären Katastrophe».

Doch während das Ausland Bangladesh zu mehr Barmherzigkeit auffordert, zeigt es sich selbst kaum hilfsbereit. Von den Hunderttausenden Rohingya aus Bangladesh wurden in den vergangenen Jahren bisher erst wenige Tausend in anderen Ländern aufgenommen. Erst ver­gangenen Monat kündigte Indiens Regierung an, rund 40'000 geflohene Rohingya abschieben zu wollen.

