Barr könnte den kompletten Bericht dem Kongress übersenden und über das gesetzliche Mindestmass hinaus keinerlei Geheimhaltungspflichten daran knüpfen. Er könnte aber auch nur einen (kleineren) Bericht über den Bericht schreiben und diesen als «streng geheim» an den Kongress schicken. Barr muss dem Kongress allerdings mitteilen, ob und welche Konflikte es zwischen Mueller und dem Justizministerium gegeben hat. Ob Mueller etwa Spuren nicht nachgehen konnte, weil Barr, der geschäftsführende Interimsminister Matthew Whitaker oder Rosenstein interveniert haben.

Barr, der von Trump für den Posten nominiert worden war, hatte in seiner Anhörung vor dem Senat zwar versprochen, so viel Transparenz herzustellen wie das Gesetz zulässt. Die Demokraten im Kongress glauben allerdings, dass Barr die Regeln sehr eng auslegen und den Kongress nur mit Basisinformationen zum Mueller-Bericht versorgen wird. Öffentlich zugänglich werden wohl weder der Text von Mueller sein noch der von Barr. Es sei denn, sie werden an die Presse durchgestochen.

Wird es sich der Kongress gefallen lassen, mit Info-Häppchen abgespeist zu werden?

Im Senat haben die Republikaner die Mehrheit, auch über alle Verfahrensfragen. Da wird es wenig bis keine Gegenwehr geben. Im Repräsentantenhaus aber bauen die Demokraten gerade mit ihrer neu gewonnenen Mehrheit eine mächtige Welle an Untersuchungen und Ermittlungen auf. Diverse Ausschüsse werden in den kommenden Wochen und Monaten Trumps Gebaren sehr genau unter die Lupe nehmen.

Und ausgestattet mit der Macht, jeden unter Androhung von Strafe vorladen zu können, werden die Demokraten alles tun, um den ursprünglichen Mueller-Bericht in die Hände zu bekommen. Im Zweifel können sie auch Mueller selbst vorladen. Barr muss also abwägen, ob er bereit ist, sich mit der geballten Ermittlungsmacht des Repräsentantenhauses anzulegen. Oder, wenn er zu offenherzig Informationen preisgibt, lieber den Groll des Präsidenten auf sich zieht.

Könnte der Bericht zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump führen?

In der Theorie ja. Alle begonnenen und angekündigten Amtsenthebungsversuche in der Geschichte der USA sind nach unabhängigen Berichten von Sonderermittlern in Gang gekommen. Ob es diesmal auch so geschieht, ist aber vor allem eine politische Frage. Das Impeachment geniesst kein grosses Ansehen in der Bevölkerung. Schliesslich soll dadurch ein rechtmässig gewählter Präsident abgelöst werden. Eine Mehrheit der US-Amerikaner findet, dass es Aufgabe des Volkes sei, einen US-Präsidenten abzuwählen. Ausserdem ist der Senat fest in republikanischer Hand. Startet das demokratisch dominierte Repräsentantenhaus so ein Verfahren gegen Trump, dann wird es nach Stand der Dinge im Senat scheitern. Für die Demokraten ist die Frage bisher unbeantwortet, ob sie politisches Kapital daraus schlagen könnten, wenn sie ein Impeachment gegen Trump anstrengen würden. Oder ob ihnen das eher schaden würde. Solange es keine Klarheit gibt, wird es eher nicht dazu kommen.