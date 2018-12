Wladimir Putin spielte am Samstagabend einen Match an der sogenannten Nacht-Hockey-Liga auf dem Roten Platz. In seiner Mannschaft waren auch Verteidigungsminister Sergei Schoigu, Hockeyveteranen und der ehemalige NHL-Star Alexei Kassatonow. Der Präsident durfte fünf Tore schiessen, seine Mannschaft gewann 14:10.