Auch Frankreichs Bauern wollen gegen Macron demonstrieren

Die Proteste gegen die Regierung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron weiten sich aus: Nach Gelbwesten und Schülern wollen erstmals auch die Landwirte auf die Strasse gehen. Die grösste Bauerngewerkschaft FDSEA kündigte am Mittwoch für die gesamte kommende Woche Demonstrationen an verschiedenen Orten an.