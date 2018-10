Amerikas Ränder im Wahn

Gestört und durcheinander ging es zu im Kopf des mutmasslichen Paketbombers Cesar S., der am Freitag festgenommen wurde. Ihm wird vorgeworfen, Sprengsätze an demokratische Spitzenpolitiker sowie Kritiker Donald Trumps versendet zu haben. Ein flammender Fan des Präsidenten ist er und zugleich ein Paradebeispiel paranoiden Wahns, wie er an den Rändern des politischen Spektrums in den USA zu finden ist. Breit macht sich dieser Wahn heutzutage besonders am rechten Rand der amerikanischen Gesellschaft, wo fiebrige Phantasien blühen.

Kaum war der erste Schock über die Paketbomben verklungen, wurden am Samstag mindestens elf Menschen in einer Synagoge in Pittsburgh erschossen. Der mutmassliche Täter Richard B. bezeichnete Juden im Internet als «Kinder Satans» und verfasste anti-semitische Hasstiraden auf einer Webseite für weisse Suprematisten. Offenbar hing Bowers dem Glauben an, die US-Regierung werde von «Zionisten» kontrolliert und sei deshalb nicht legitim.

1964 veröffentlichte der Politologe Richard Hofstadter ein einflussreiches Werk über den «paranoiden Stil» in der amerikanischen Politik. Wohl kaum hätte Hofstadter den Einfluss von Verschwörungstheorien auf die US-Politik des 21. Jahrhunderts erahnen können. Robert B. und Cesar S., der im Staat Florida als republikanischer Wähler registriert war, illustrierten in ihren wirren Einträgen auf Social Media die Windungen eines Denkens, das gängige Verschwörungstheorien gierig aufgesogen hatte.

Sichtbar wird hier ein Panoptikum des Wahns.

In Cesar S.' hasserfülltem Verständnis von Politik war die demokratische Kongressabgeordnete Maxine Waters, Empfängerin einer Paketbombe, eine Mörderin und ihre demokratische Kollegin Debbie Wasserman-Schultz ein Ausbund von Korruption. Als grösster Missetäter fungierte freilich der jüdische Finanzier George Soros. Der «Pate der Linken» stecke hinter dem Massaker an der Parkland-Schule in Florida und kontrolliere US-Medien, glaubte S.

Rechte Medien machen mit

Sichtbar wird hier ein Panoptikum des Wahns, in dem Hillary Clinton und prominente Demokraten in einer Pizzeria in Washington ein pädophiles Netzwerk unterhielten und Barack Obama, weil nicht in den USA geboren, ein illegitimer Präsident war. Logik und Vernunft werden problemlos überwunden, Phantasmagorien wie die «neue Weltordnung» der neunziger Jahre schaudernd kolportiert. Damals landeten angeblich schwarzbemalte Helikopter, denen schwer bewaffete UN-Soldaten entstiegen, um die Amerikaner zu knechten.

9/11 gedieh hier zu einem Terrorakt des amerikanischen Staats und der Regierung Bush, Impfungen sind für Autismus verantwortlich und Kondensstreifen am Himmel biologische und chemische Waffen. Angerührt wird der paranoide Brei auf anti-semitischen Webseiten und von Impresarios wie Alex Jones und dessen Verschwörungswebseite Info Wars, mit von der Partie sind gelegentlich auch rechte Radio-Talker wie Rush Limbaugh sowie Fox News.

George Soros finanziere den Elendskonvoi von zentralamerikanischen Migranten, der sich auf die Südgrenze der USA zubewegt, wird dort geflüstert. Auch schmierten Soros’ Millionen die «demokratischen Mobs», die Trump derzeit eifrig beschwört, um der Wählerschaft vor den Midterms noch einmal Angst einzujagen.

Kurz vor dem Urnengang aber wurde das Bild bedrohlicher brauner Migrantenhorden vor den Toren einer blühenden Nation plötzlich vom Bombenversand an Trumps Kritiker überschattet: Positive Schlagzeilen wie etwa das gute Wirtschaftswachstum verschwanden und wurden durch negative ersetzt. War der Präsident mitschuldig an der Gewalt? Hatte die Dämonisierung politischer Gegner den mutmasslichen Bombenbauer zu seiner Tat verleitet?

Trump befeuert Verschwörungstheorien

«Die Republikaner liegen bei den frühen Stimmabgaben gut im Rennen, und dann passiert dieser Bomben-Kram und der Schwung lässt nach», klagte Trump per Tweet. Das Wort «Bombe» setzte er in Anführungszeichen und wertete damit eine Verschwörungstheorie auf, die sich schon kurz nach der ersten Paketbombe in Windeseile verbreitet hatte: Dass die Sprengsätze nämlich ein «Schwindel» seien, eine Aktion unter «falscher Flagge», mit der den Demokraten nahestehende Täter den republikanischen Wahlkampf torpedieren wollten.

«Fake Bomben sollen Angst auslösen und demokratische Sympathien wecken», behauptete ein anonymer Tweet, der prompt mit einem «Like» von Donald Trump junior bedacht wurde. Bei «Fox News» erklärte Star-Moderator Geraldo Rivera, er wolle «ja nicht wie ein rechter Irrer» klingen, glaube jedoch, «diese ganze Sache ist ein ausgeklügelter Schwindel». Davon überzeugt war auch Rush Limbaugh: Es gebe einen «Grund, warum das im Oktober passiert», wusste er. «Republikaner machen so etwas nicht», mithin handle es sich bei den Paketbomben um eine demokratische Verschwörung zur Beeinflussung der Kongresswahlen.

Lou Dobbs, Moderator beim Business-Kanal von Fox News und ein enger Vertrauter des Präsidenten, pflichtete Limbaugh bei: «Fake News, fake Bomben – wer könnte von einem solchen Schwindel profitieren?», twitterte Dobbs. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht, genügte doch ein Blik auf den Kleinbus des mutmasslichen Täters Cesar S., um zu erkennen, woher der Wind wehte: Dort wimmelte es von Aufklebern, auf denen Trump verehrt, Soros beschimpft und Hillary Clinton im Fadenkreuz eines Gewehrs dargestellt wurde.

Falls dies der Täter war, konnte von einer «Operation unter falscher Flagge» keine Rede mehr sein: Auf den zugeklebten Fenstern seines Autos hatte S. für jedermann sichtbar Flagge gezeigt. Eine Lehre zog Donald Trump daraus nicht: Dem Tatverdächtigen waren bereits Handschellen angelegt worden, als der Präsident am Freitag im Weissen Haus über «Globalisten» herfiel und seine Zuhörer spontan Gefängnisstrafen für George Soros und alle Globalisten verlangten. «Sperrt sie ein!», skandierten sie. Trump grinste – und stimmte mit ein. (Redaktion Tamedia)