Bei einem Selbstmordanschlag auf Kräfte der US-geführten Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind im syrischen Manbidsch laut Aktivisten ein US-Militärangehöriger, acht Zivilisten und fünf Mitglieder lokaler Sicherheitskräfte getötet worden. Der Angriff habe sich gegen ein Restaurant gerichtet, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch. Die Koalition bestätigte den Tod des US-Militärangehörigen zunächst nicht. Die IS-Miliz nahm den Anschlag über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq für sich in Anspruch.