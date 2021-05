Seeland-Gemeinden fordern Lösungen – Konflikt mit ausländischen Fahrenden droht zu eskalieren Mit Bussen vertrieb der Bieler Gemeinderat Beat Feurer (SVP) französische Fahrende vom Areal bei der Tissot-Arena. Seither haben sich diese in drei umliegenden Gemeinden niedergelassen. Brigitte Jeckelmann , Mengia Spahr

Seit Sonntagabend stehen über 40 Wohnwagen von Fahrenden auf dem Parkplatz der CSL Behring in Lengnau. Foto: Peter Samuel Jaggi (Bieler Tagblatt)

Am Sonntagabend war der Verkehr in Orpund auf der Hauptstrasse und der Byfangstrasse zwischen 16 und 20 Uhr lahmgelegt. Nach Aussage von Gemeindepräsident Oliver Matti konnte sogar die Feuerwehr zeitweise nicht ausrücken.

Der Grund: Dutzende Wohnwagen von Fahrenden blockierten den Weg. Rund 50 Gespanne wollten sich auf dem Römerareal bei der alten Turnhalle niederlassen. «Das ist wirklich kein geeigneter Standort für Fahrende – so mitten im Dorf», sagte Matti.

Seit Wochen zirkulieren mehrere Gruppen von ausländischen Fahrenden in der Region. Als jüngst zum wiederholten Male ein Gelände südlich der Tissot-Arena in Biel von teils immer wieder denselben Personengruppen besetzt wurde, griff Sicherheitsdirektor Beat Feurer (SVP) hart durch, stellte ein Ultimatum und liess, nachdem dieses am Mittwoch verstrichen war, Bussen verteilen.