Bis zum 3. Juli – Ausländische Fahrende sind zurück in Belp Seit Freitagabend stehen wieder rund 30 Wohnwagen auf dem Parkplatz des Flughafenareals in Belp. Der Flughafen erlaubt den Fahrenden, bis zum 3. Juli zu bleiben.

Rund 30 Wohnwagen stehen seit Freitagabend beim Flughafen in Belp. Foto: Screenshot TeleBärn

Eine Gruppe von ausländischen Fahrenden hat sich am Freitagabend mit rund 30 Wohnwagen auf dem Parkplatz des Flughafenareals in Belp niedergelassen. Schon kurz nach deren Ankunft fand ein Gespräch zwischen dem Flughafenbetreiber und den ausländischen Fahrenden statt, wie TeleBärn berichtet.

Das Gespräch sei ruhig verlaufen, und man habe eine Vereinbarung getroffen. Die Fahrenden dürfen bis zum 3. Juli bleiben. An diesem Tag nimmt der Flughafen seinen Betrieb wieder auf und benötigt die Parkplätze.

Die Fahrenden sind ein Teil einer Gruppe, welche sich schon Ende Mai für knapp zwei Wochen dort aufgehalten hat. Ihre schnelle Rückkehr habe auch einen Grund. Eine Frau aus der Familie sei in Bern im Spital, und man wolle in ihrer Nähe sein.

Dies sei auch ein Argument für den Flughafenbetreiber gewesen, dem Verbleib zuzustimmen. Aber man habe klare Vereinbarungen getroffen, sagt Martin Leibundgut, Vizedirektor des Flughafens, gegenüber TeleBärn. Sollten diese eingehalten werden, sei der Flughafen bereit, auch ein anderes Mal Ja zu sagen, wenn es die Situation erlaube.

Nach dem ersten Besuch der Fahrenden im Mai zog der Belper Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP) eine positive Bilanz. Die Kantonspolizei habe in Belp und Umgebung «keine Auffälligkeiten» festgestellt, so Marti gegenüber dieser Zeitung. Die Leute seien friedlich gewesen und hätten den Platz sauber und geordnet verlassen.

Wohin die Fahrenden nach dem 3. Juli weiterziehen, ist noch unklar. Erst im Mai hat die Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende auf den Mangel an Halteplätzen für Fahrende aus dem In- und Ausland in der Schweiz hingewiesen. Bei den Transitplätzen für ausländische Fahrende habe sich die Situation in den vergangenen Jahren zwar verbessert. Doch die sieben existierenden Transitplätze seien immer noch zu wenig. Laut der Stiftung brauchte es zehn zusätzliche Plätze.

