Nach Besetzung vor Bieler Stadion – Ausländische Fahrende haben sich in Bern niedergelassen Seit dem Wochenende besetzen Fahrende einen Parkplatz, den auch die Bernexpo AG beansprucht. Kommt es nun zum Konflikt wegen anstehender Veranstaltungen? Christoph Albrecht

Provisorisch geduldet: Ausländische Fahrende haben sich an der Wölflistrasse beim Wankdorf installiert. Foto: Beat Mathys

Vom Bieler Stadion zu den Berner Schrebergärten: Am Wochenende haben ausländische Fahrende den Parkplatz an der Berner Wölflistrasse in Beschlag genommen. Auf dem Gelände im Wankdorf, zwischen dem Entsorgungshof Schermen und den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern (UPD), stehen seit Freitagabend etwas über 20 Wohnwagen.