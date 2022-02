Kommentar zu Anna Netrebko – Ausladen oder singen lassen?

Wladimir Putin und Anna Netrebko bei einer Preisverleihung im St. Petersburger Marinsky-Theater (2008). Foto: Keystone

Soll man sie ausladen oder singen lassen? Die Meinungen über Anna Netrebkos für Ende März geplanten Auftritt im Zürcher Opernhaus sind gespalten. Kein Wunder: Selbst wenn sie die grossrussische Fahne, mit der sie sich 2014 fotografieren liess, tatsächlich nicht gekannt hat – eine Sängerin, die ihren 50. Geburtstag im Kremlpalast feiert, steht Wladimir Putin zweifellos nahe. Andererseits hat sich Netrebko am Samstag gegen den Krieg ausgesprochen; damit hat sie das getan, was Klassikveranstalter in Mailand, München und anderswo vom Dirigenten und Putin-Protegé Valery Gergiev seit Tagen vergeblich fordern. Das Lucerne Festival hat Gergiev deshalb für die im Sommer angesetzten Konzerte ausgeladen, das Verbier Festival hat ihn als Chefdirigenten des Festival-Orchesters entlassen: zu Recht.