Gemeindeverwaltung Lenk – Aushängeschild und Visitenkarte Nach achtmonatiger Bauzeit ist die Gemeindeverwaltung in neue, modern eingerichtete Verwaltungsräumlichkeiten eingezogen. Fritz Leuzinger

Im Beisein der Baukommission zerschneiden Architekt Hans Grünenwald und Gemeindepräsident René Müller (Dritter und Vierter von links) das rote Band zu Eröffnung der neuen Gemeindeverwaltung. Foto: Fritz Leuzinger

Während der vergangenen Woche wurden 400 Kartonkisten, gefüllt mit wichtigen Ordnern und unentbehrlichen Gemeindedokumenten, in die Dienststelle der neuen Lenker Gemeindeverwaltung am Kronenplatz gezügelt. Am Freitag wurden die neuen, modernen Räumlichkeiten den geladenen Gästen, angeführt von Nationalrat Andreas Gafner, und der einheimischen Bevölkerung feierlich vorgestellt. «Immer neue Aufgaben kommen auf die Gemeinden zu, diese sind komplexer geworden», sagte Gemeindepräsident René Müller an der Eröffnungsfeier. «Trotz Digitalisierung hat der Papierkram nicht abgenommen.»