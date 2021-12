Niederlage gegen Olten – Ausgerechnet im Derby reisst die Serie des SCL Der SC Langenthal holt gegen den Leader einen 0:2-Rückstand auf und verliert am Ende dennoch 2:3. Für die Oberaargauer ist es die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge. Daniel Gerber

Kalte Dusche für Pascal Caminada: Der SCL-Goalie kassierte zwei frühe Gegentreffer. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der EHC Olten hatte in dieser Saison – vor dem Derby gegen den SC Langenthal – sämtliche elf Heimspiele nach 60 Minuten gewonnen. Zudem hatte der Leader die beiden ersten Duelle gegen den SCL für sich entschieden. Ein weiterer Motivationsschub wurde am Vortag des Derbys vermeldet: Die National League genehmigte das Aufstiegsgesuch des EHC Olten.

Gleichzeitig zeigte auch der SC Langenthal im Vorfeld der Partie eine aufstrebende Form: Die letzten fünf Partien konnte die Truppe von Jeff Campbell allesamt für sich entscheiden. Dazu gehörten der Sieg im Penaltyschiessen gegen den EHC Kloten nach einem 1:4-Rückstand nach zwei Dritteln sowie ein 3:2-Erfolg über den EHC Visp nach einem 1:2-Rückstand nach zwei Spielabschnitten.

SCL mit vergeblicher Aufholjagd

Eine der beiden Serien musste also reissen. Zunächst raubte Olten dem SCL den Mumm. Nach zwei Gegentoren nach Distanzschüssen (beim ersten war die Sicht von Keeper Pascal Caminada verdeckt) in den ersten vier Minuten nahm Campbell ein Time-out.

Tatsächlich gelang dem SC Langenthal auch auswärts in Olten die Rückkehr. Zweimal traf Topskorer Timothy Coffman. Zuerst verwandelte er einen Penalty, nachdem er auf seinem Weg zum Tor regelwidrig gebremst worden war, und anschliessend schoss er rückwärtsgleitend per Backhand ins gegnerische Gehäuse ein. Insgesamt aber verzeichnete der Aufstiegskandidat ein Chancenplus, und noch im Mitteldrittel gelangte das Team aus dem Kanton Solothurn erneut in Führung.

Doch durch eine engagierte, bissige Leistung konnte der SCL bis zuletzt um Punkte mitreden. Schon rund zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene beorderte Campbell Goalie Caminada an die Bande, um einen sechsten Feldspieler auf die Ausgleichsmission zu senden – letztlich allerdings ohne Erfolg. Es blieb beim 2:3 aus SCL-Sicht.

Nun warten die Ticino Rockets

Erstmals nach zehn Spielen muss sich Langenthal nach 60 Minuten geschlagen geben, die Siegesserie nach zuletzt fünf Erfolgen ist gerissen. «Zum Start waren wir nicht bereit», kritisiert SCL-Verteidiger Luca Christen. «Doch wir zeigten Charakter und kamen wieder zurück. Wir hatten mehr als genug Chancen, wenn wir diese nützen, sieht es anders aus.»

Die letzten paar Spiele zeigten, dass mit Langenthal wieder zu rechnen ist, auch gegen Top-Gegner wie den EHC Olten und den EHC Kloten. «Am Schluss hätten wir den ein und anderen Punkt verdient gehabt», sagt Christen nach der knappen Niederlage im Oltner Kleinholz-Stadion. Das Spiel habe aber auch gezeigt: «Mit uns ist wieder zu rechnen.»

Bereits am Sonntag steht das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen an, der SC Langenthal empfängt die Ticino Rockets. Nach diesem Duell wartet eine längere spielfreie Phase auf die Oberaargauer. Einzig am Sonntag in einer Woche folgt die Reise zur EVZ Academy, ansonsten steht bis am 19. Dezember (auswärts bei den GCK Lions) keine Partie auf dem Programm.

Fehler gefunden?Jetzt melden.