YB-Leistungsträger Cheikh Niasse – Ausgerechnet ihn haben sie Fehleinkauf geschimpft Am Anfang war er frustriert, nun gehört der Senegalese zu den prägenden Figuren im Team – auch weil Trainer Raphael Wicky ganz anders mit ihm umgeht als Vorgänger David Wagner. Fabian Sangines

Wurde zu einem der wichtigsten YB-Spieler: Cheikh Niasse. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Viel zu lachen haben die Fussballfans in Basel ja gerade nicht, vielleicht spotten sie deshalb so gerne über die Ruhe, die in Bern ständig um die Young Boys herrscht – als wäre das Chaos in Basel nachahmenswert.