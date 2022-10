YB gewinnt in Lugano 4:1 – Ausgerechnet die Vielgescholtenen führen die Young Boys zum Sieg Ulisses Garcia und Kastriot Imeri blicken auf schwierige Wochen zurück. Mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit sind sie beim Auswärtssieg entscheidend. Dominic Wuillemin

Die Genfer Copains Ulisses Garcia und Kastriot Imeri sind mit ihren Toren die YB-Matchwinner. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Erst ist da die Erleichterung. Ulisses Garcia, dieser freundliche, leicht schüchterne YB-Linksverteidiger, wurde Anfang September im Schweizer Fussball zum Bösewicht erklärt, weil er St. Gallens Fabian Schubert so heftig foulte, dass sich dieser einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog. Natürlich, es war eine äusserst unglückliche Aktion, aber Absicht konnte Garcia keine unterstellt werden. Ihm tat das Foul wohl selbst am meisten leid.

Vier Partien fehlte Garcia gesperrt, am Sonntag in Zürich stand er dann nicht im Aufgebot. Erst in Lugano kehrt er auf den Platz zurück und trifft bei seinem Comeback in der 68. Minute sogleich zum 2:1 für YB. Auf die Erleichterung folgt die Erlösung: Garcia jubelt mit den mitgereisten Fans.

Das Tor ist umstritten, Luganos Captain Jonathan Sabbatini blieb davor nach einem Zweikampf mit YB-Stürmer Cedric Itten liegen. Der Videoschiedsrichter greift nicht ein, er findet, Sabbatini sei Itten auf den Fuss gestanden – und nicht umgekehrt.

Stadio Di Cornaredo. – 3307 Zuschauer.

Tore: 21. Nsame 0:1. 26. Ziegler 1:1. 68. Garcia 1:2. 81. Imeri 1:3. 95. Itten 1:4.

von Ballmoos; Rüegg (51. Blum), Camara (56. Lustenberger), Zesiger, Garcia; Niasse; Fassnacht, Sierro, Ugrinic (51. Imeri); Itten, Nsame (88. Monteiro).

Bemerkungen: YB ohne Lauper (nicht im Aufgebot), Amenda, Maceiras, Chaiwa (U21). 1. Pfostenschuss Celar. 51. Ugrinic verletzt ausgeschieden.

So geht es in die Schlussphase. Und diese wird für einen weiteren YB-Spieler zur Erlösung. Es ist Garcias Genfer Copain Kastriot Imeri. Auch er musste zuletzt unten durch, er fand nach seinem aufsehenerregenden Wechsel von Servette nach Bern lange nicht den Tritt. Die Folge: ein Platz auf der Ersatzbank.

In Lugano wird der 22-jährige Spielmacher kurz nach der Pause für den angeschlagenen Filip Ugrinic eingewechselt. Und er nutzt seine Chance. Mit einem Freistoss kommt er schon einem Treffer nahe, in der 81. Minute dann wird er von Nsame schön freigespielt: Imeri trifft abgezockt zum 3:1. Es ist sein erstes Meisterschaftstor für YB und die Entscheidung. Ausgerechnet die Vielgescholtenen führen die Young Boys zum Sieg.

Lugano ist Nsames Lieblingsgegner

YB-Trainer Raphael Wicky reagierte auf das ernüchternde 0:0 beim FC Zürich letzten Sonntag, indem er fünf Wechsel vornahm. Im Sturm erhielt Itten an der Seite von Jean-Pierre Nsame den Vorzug vor Meschack Elia. Auf der Zehnerposition bekam Fabian Rieder eine dringend nötige Pause, ihn ersetzte Vincent Sierro. Und Mohamed Camara und Garcia rückten für Fabian Lustenberger und Loris Benito in die Abwehr.

Garcia erlebt vorerst eine schwierige Rückkehr. Gleich sein erster Ballkontakt wird zu einem Fehlpass, der schnelle Hicham Mahou zieht aufs Berner Tor und dann ab, im Stadio Di Cornaredo scheppert vor nur 3307 Zuschauern der Pfosten. Beim Nachschuss ist Zan Celar so überrascht, dass er den Ball nicht aufs Tor bringt. 13 Sekunden nur sind absolviert, die Young Boys schrammen knapp an einem Blitz-Fehlstart vorbei: Benvenuti a Lugano!

So beginnt eine intensive und unterhaltsame Partie. Sie ist so ein willkommenes Kontrastprogramm zum Geknorze drei Tage zuvor in Zürich. Bei der ersten Chance für YB trifft Filip Ugrinic den Ball nicht, bei der zweiten schlagen die Berner dann aber eiskalt zu. Verteidiger Kevin Rüegg, der die Rückrunde in Lugano verbrachte, wirft auf Itten ein. Dieser legt ab, Rüegg nutzt den Raum zur Vorlage für Nsame. Der Topskorer erzielt nach 21 Minuten aus kurzer Distanz die Führung. Es ist im 12. Ligaspiel das 7. Tor des kamerunischen Stürmers. Lugano ist sein Lieblingsgegner: In nun 13 Spielen kommt er auf 14 Treffer.

Diesmal erlebt Lugano keine «Katastrophe»

Das Heimteam zeigt sich vom Rückstand unbeeindruckt. Nach schwachem Saisonstart haben die Tessiner zuletzt Fahrt aufgenommen. Vor dem Duell mit YB resultierten aus den Partien gegen Basel, Servette und St. Gallen zwei Siege und sieben Punkte. Das Aussergewöhnliche: Lugano benötigte dafür nur drei Tore.

Ein viertes folgt im Cornaredo sogleich. Nationalspieler Renato Steffen, der von 2013 bis 2016 für YB spielte und sich dann mit seinem Wechsel nach Basel in Bern keine Freunde machte, tritt in der 26. Minute einen Corner. In der Mitte kommt Sierro gegen Luganos Verteidiger Reto Ziegler zu spät. YB-Goalie David von Ballmoos zögert erst und ist dann beim Kopfball machtlos: 1:1.

1:1 steht es auch zur Pause, weil Christian Fassnacht just vor der Halbzeit nach langem Ball von Cédric Zesiger und Ablage Ittens vergibt. Wobei der Führungstreffer nicht unbedingt verdient gewesen wäre. Erneut bekunden die Young Boys im Ballbesitz Mühe. Der FC Lugano ist ebenbürtig. Sein Trainer Mattia Croci-Torti darf zufrieden sein, noch im September war sein Team im Wankdorf deutlich unterlegen und verlor 0:3, eine «Katastrophe» nannte der Coach die damalige Darbietung.

Aber dann steigern sich die Berner markant. Sie sind in der zweiten Halbzeit von Beginn an überlegen. Und belohnen sich mit drei weiteren Toren. Das letzte erzielt Itten mit seinem 6. Saisontreffer tief in der Nachspielzeit.

Die Young Boys geben am Mittwochabend eine Antwort auf die zuletzt durchzogenen Darbietungen.

