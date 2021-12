Die zweite Chance – Ausgemustert, zurückgeholt und nun Stammspieler Justin Roth ist ein Ur-Thuner. Seit fast zehn Jahren spielt der 21-Jährige beim FC Thun – mit einem ungewollten Unterbruch. Peter Berger

Justin Roth ist im zentralen defensiven Mittelfeld zu einem sicheren Wert gereift. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Bereits steht Justin Roth vor seinem 30. Spiel für den FC Thun. Das ist nicht selbstverständlich. Denn nach dem Abstieg im Sommer 2020 schien das Abenteuer als Profi nach bloss neun Einsätzen für den Mittelfeldspieler schon zu Ende.

Am 22. September 2019 hatte Roth im Spiel gegen den FC Zürich in der Super League debütiert, eine Woche vorher war er schon im Cup eingesetzt worden. In der Folge zählte der damalige Trainer Marc Schneider bis Weihnachten fest auf den Youngster. Das änderte sich in der Rückrunde. Schneider sah auch in der Challenge League keine Verwendung mehr für ihn. «Natürlich kamen in mir Fragen auf: Warum ich, warum jetzt? Aber das gehört zum Geschäft, und zudem befand sich der Club zu dieser Zeit nach dem Abstieg und Corona in einer turbulenten Situation. Da blieb wenig Zeit, sich mit dem Einzelspieler Justin Roth zu beschäftigen. Aufgeben wollte ich aber unter keinen Umständen.»