Felgenbremse vs. Scheibenbremse – Ausgebremst – wie Hobbyfahrer die Veloprofis besiegten Noch nie gewann ein Fahrer mit Scheibenbremsen eine grosse Rundfahrt. Der Giro dürfte das ändern. Es wäre das Ende einer Ära – und ein Triumph der «Gümmeler». Philipp Muschg

Letzte Hoffnung für Felgenbremser: Triumphiert Egan Bernal am Giro noch einmal mit der alten Technologie – wie 2019 an der Tour de France? Foto: Luca Zennaro (Keystone)

Das Jagdschloss von Stupinigi ist kaum der passende Ort für eine Abdankung. Hier, ein paar Kilometer südwestlich von Turin, vergnügten sich einst die Herzöge von Savoyen. Später diente der barocke Prunkbau als Kulisse einer Telenovela. Und am Sonntag, als sich die Elite des Radsports auf der vorgelagerten Piazza zum ersten Massenstart des 104. Giro d’Italia versammelte, spielte auch das Wetter seine Rolle perfekt: strahlende Sonne, 21 Grad. Da passt ein Nachruf so gar nicht ins Bild.

Und doch markiert Stupinigi eine Zeitenwende. Denn nur acht Fahrer können noch verhindern, dass zum ersten Mal in der Geschichte eine der drei grossen Landesrundfahrten von einem Mann gewonnen wird, der auf einem Rennvelo mit Scheibenbremsen sitzt. Nicht weil solche Bremsen schneller oder besser wären. Sondern weil die Profis das Duell gegen die Hobbyfahrer in hohem Bogen verloren haben. Die Profis müssen fahren, was die Freizeitsportler wollen.