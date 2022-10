Wahlen in Steffisburg

Matthias Döring (SP) möchte den Sprung in den Gemeinderat schaffen.

Warum wollen Sie (wieder) in den Steffisburger Gemeinderat?

In Steffisburg gibt es wichtige bevorstehende Projekte, bei denen ich meine Erfahrung und mein Wissen in den nächsten vier Jahren einbringen möchte – so stehen die Schulraumplanung, die Verbindung Mitte für den Fuss- und Langsamverkehr oder die Umgestaltung des Dorfplatzes bevor.