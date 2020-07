Ferien daheim – Ausflugstipps für Ferien in der Region Bern Viele Bernerinnen und Berner verbringen wegen Corona die Sommerferien daheim. Wir geben Tipps für Tagesreisen oder Kurzausflüge im Kanton Bern und angrenzenden Regionen.

Eine Fahrt aufs Niederhorn und mit dem Trottinett runter, ein Besuch im Schoggimuseum Camille Bloch in Courtelary oder doch eine Velotour um den Murtensee? Sommerferien daheim, lautet das Motto für viele in diesem Jahr. Wir veröffentlichen und sammeln deshalb Tipps für Tagesreisen oder Kurzausflüge im Kanton Bern und angrenzenden Regionen. In der Karten oben finden Sie die ersten Tipps mit den Links auf die ausführliche Beschreibung. Die Karte wird laufend ergänzt. Wir wünschen viel Spass beim Erkunden der Ausflugstipps.

Haben auch Sie einen Tipp für die Leserinnen und Leser, die diesen Sommer in der Region verbringen? Schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Ausflugstipp). Schreiben Sie einen kurzen Text zu Ihrem Ausflugstipp. Was macht gerade diesen Ort für Sie zu etwas besonderem? Wir werden laufend Beiträge von Leserinnen und Lesern online und in der Printausgabe dieser Zeitung publizieren. Bitte geben Sie Ihren Namen und Wohnort an.

( red )