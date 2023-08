Ausflugstipp Schweiz Tourismus – Happy Birthday, Flughafen! Vor 75 Jahren hob das erste Flugzeug in Kloten ab. Zum Jubiläum lädt der Flughafen Zürich Anfang September zu einem dreitägigen Fest. Jacqueline Vinzelberg

Die erste Maschine, die je in Kloten gelandet ist, war diese Douglas DC-4 der Swissair. Das Foto entstand bei der Einweihung des Flughafens am 14. Juni 1948. Foto: Keystone

Mit dem Erstflug einer Douglas DC-4 der Swissair Richtung London wurde der Zürcher Flughafen im Sommer 1948 eröffnet. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Über 133’000 Fluggäste hoben noch im gleichen Jahr in Zürich ab, und bald entwickelte sich der Standort zur grössten internationalen Verkehrsdrehscheibe der Schweiz. Im Jahr 2019 wurde die Rekordzahl von 31,5 Millionen Reisenden abgefertigt.

Am Standort Zürich beschäftigt die Flughafen AG heute 1700 Mitarbeitende. Sie sind Teil der Flughafenfamilie, die sich mit rund 30’000 Angestellten weiterer 300 Firmen um noch viel mehr als reibungslose Abläufe, die Sicherheit und das Wohl der Fluggäste kümmern. Die Eröffnung von The Circle 2020 war für den Flughafen ein weiterer Meilenstein als Wirtschaftsstandort und Ausflugsziel. Zahlreiche Unternehmen, Dienstleister, Shops und Restaurants haben in dem vom japanischen Architekten Riken Yamamoto entworfenen Areal eine Heimat gefunden.

1 / 3 In den ersten fünf Betriebsjahren müssen die Fluggäste noch mit Baracken vorliebnehmen, ein echtes Terminal gibt es nicht. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz

Der Circle und der Park bilden in Kombination mit dem Standplatz Tango den idealen Rahmen, um das am ersten Wochenende im September anstehende Jubiläumsfest mit grosser Vielfalt zu feiern. Ehrengäste sind Bundespräsident Alain Berset und die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh, die dem offiziellen Festakt am Freitagabend beiwohnen.

Festmotto? «Around the world», natürlich!

Unter dem Motto «Around the world» nehmen im Circle und im Park an allen drei Tagen laufend Musikschaffende, Bands und Tanzgruppen die Gäste mit auf eine unterhaltsame Reise zu den Kulturen der Welt. So gibts etwa afrikanische Klänge von Max Urban, Country-Musik von Wolf, griechische Töne von Sakis oder kubanische Rhythmen vom Trio Azucar. Das Baklava-Orchester macht Stimmung mit balkanischer Musik.

Auf der grossen Showbühne am Standplatz Tango geben sich Luca Hänni und das Flughafenorchester ein Stelldichein. Das 25-köpfige Ensemble spielt seit zwanzig Jahren zusammen und hat bereits mehrere Alben veröffentlicht; es vereint Musizierende, die im Berufsalltag im Cockpit oder in der Kabine, im Management, in der Informatik, der Technik, im Marketing oder bei der Feuerwehr tätig sind. «Jedes Orchestermitglied bringt einen individuellen Musikstil ein, den wir zu einem grossen Ganzen zusammenfügen. Das Ergebnis ist eine facettenreiche Band, die sich immer wieder neu erfindet», erklärt Bandleader Sandro Oberholzer.

Wie wärs mit einer Runde im Flugsimulator?

Breakdance-Champions liefern sich bei Dance Battles auf dem Hauptplatz im Circle einen akrobatischen Wettkampf; Bewegungskünstler wie Breakdance-Weltmeister B-Boy CHO präsentieren spektakuläre Tanzshows in unterschiedlichen Stilen. Im Park wartet auf der Himmelsplattform ein Kettenkarussell auf jene, die bei Höhenflügen am liebsten den Wind im Haar spüren. Die Kleinsten können sich auf der Hüpfburg auf dem Tango-Areal austoben, zudem wird ihnen mit Kinderkonzerten, Sing-Workshops, Zaubershows und Kinderschminken ein Füllhorn an Spass geboten.

Tritt am Samstagnachmittag mit dem Zurich Airport Orchestra auf und dürfte gut gelaunt wie immer sein: Luca Hänni. Foto: Marc Bremer

Am Standplatz Tango sind zudem die Welt der Aviatik und die Faszination Fliegen hautnah erlebbar. Eine Flugshow der Patrouille Suisse mit der Helvetic Airways gehört selbstverständlich dazu. Seit 1995 fliegt das Geschwader auf dem F-5 Tiger, einem Kampfflugzeug, das aktiv in der Luftwaffe eingesetzt wird. Am Freitag- und Sonntagnachmittag demonstrieren die Piloten ihr Können mit atemberaubenden Manövern entlang der Piste 16/34.

Eine grosse Ausstellung mit Fluggeräten und Fahrzeugen aus verschiedenen Epochen öffnet eine Tür in die Vergangenheit.

Liveshows zur Abfertigung und zu anderen Prozessen machen den Flugbetrieb hinter den Kulissen sichtbar. Eine grosse Ausstellung mit Fluggeräten und Fahrzeugen aus verschiedenen Epochen öffnet eine Tür in die Vergangenheit. Im Simulator zeigt sich, wer Talent zum Fliegen hat. Und wer sich für Flugzeugtechnik interessiert, darf in der Werft persönlich ein Auge darauf werfen. Beim interaktiven Parcours gilt es selbst Hand anzulegen, um Gepäckstücke vom Check-in bis ins Flugzeug zu befördern.

Flughafenfest vom 1. bis 3. September Gefeiert wird auf dem Standplatz Tango, in The Circle und im Park. Der Zugang ist überall barrierefrei. Der Eintritt ist gratis. Öffnungszeiten: Freitag 1.9., 12–21 Uhr, Sa 2.9., 10–21 Uhr, So 3.9., 10–18 Uhr. Öffentlicher Festakt mit Bundespräsident Alain Berset und Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh: Fr 1.9., 18.15 Uhr. Mitmachen und Gewinnen: Während der drei Festtage findet ein grosser Wettbewerb statt. Zu gewinnen gibt es Flugtickets, eine Session im Flugsimulator, VIP-Tickets für Spiele der Schweizer Eishockey- und der Schweizer Fussball-Nati sowie vieles mehr. Geschenk für alle 75-Jährigen: Alle 1948 Geborenen erhalten bis zum 31. Dezember 2023 kostenlosen Zutritt zur Zuschauerterrasse B. Dafür genügt die Vorlage eines Ausweises. Am Flughafenfest ist die Zuschauerterrasse B geschlossen. Weitere Informationen: flughafenfest.ch

Erstmals wird auch die Schallschutzhalle für das Publikum geöffnet: Dort präsentiert sich den Gästen ebenfalls eine Flugzeugausstellung. In dem mit neuesten Technologien ausgestatteten Gebäude werden normalerweise Triebwerktests durchgeführt. Darüber hinaus stehen sogar zwei Flugzeugtaufen an – am Freitag der Edelweiss und am Samstag der Swiss International Air Lines.

Neben den Attraktionen für alle Sinne ist auch für kulinarische Freuden gesorgt. Im grossen Festzelt, an einer Vielzahl von Foodtrucks, Grillständen und der Sunset-Lounge wird der Gaumen mit Spezialitäten aus aller Welt verwöhnt.

Der Countdown zu einem unvergesslichen Festwochenende am Zürcher Flughafen läuft.

