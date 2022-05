Corona-Massnahmen in Nachbarländern – Ausflug über Auffahrt geplant? Das gilt es zu beachten Muss ich im Frecciarossa eine Maske tragen oder an der deutschen Grenze ein Covid-Zertifikat zeigen? Diese Einschränkungen gelten im benachbarten Ausland. Eine Übersicht. Sandro Oertli

Die meisten europäischen Länder haben ihre Corona-Massnahmen gelockert. In der Schweiz gibt es keine Einschränkungen mehr, auch nicht für Ferienrückkehrer. Doch es gibt weiterhin Länder, in denen Masken getragen werden müssen und wo die Einreise nur mit Corona-Zertifikat möglich ist. Für Flugreisen ist nun gemäss einer Empfehlung der EU-Behörden das Tragen einer Maske im Flugzeug und am Flughafen nicht mehr europaweit automatisch Pflicht, die Entscheidung liegt bei den einzelnen Mitgliedsländern.

Italien

Im Sommer 2020 waren die Massnahmen noch strenger: Ein italienischer Polizist kontrolliert die Badegäste am Iseosee. Foto: Filippo Venezia (19. Juli 2020, Keystone)



Am 1. Mai wurde in Italien der Ausnahmezustand aufgehoben. Das Tragen von FFP2-Masken ist damit nur noch im öffentlichen Verkehr, in Kinos und an Veranstaltungsorten obligatorisch. Auch ein sogenannter Green Pass oder Super Green Pass entfällt. Für den Zugang in Restaurants braucht es damit keinen Impfnachweis mehr. Diesen braucht es nur noch in Gesundheitseinrichtungen.

Nicht geimpfte Personen müssen bei der Einreise aus der Schweiz einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder einen negativen Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Geimpfte Personen können mit einem Nachweis einer vollständigen Impfung, die vor mindestens 14 Tagen und höchstens neun Monaten gemacht wurde, einreisen. Das Schweizer Covid-Zertifikat ist anerkannt. Gültige Impfstoffe sind: Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson & Johnson.

Bei genesenen Personen darf der Nachweis nicht älter als sechs Monate sein.

Kinder unter sechs Jahren sind von der Masken- und Testpflicht ausgenommen.

Frankreich

Seit Montag gilt in Frankreich keine allgemeine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen, ausserdem wird ein Impfpass nur noch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen verlangt. Auch Schutzmasken müssen nur noch in Krankenhäusern und Altersheimen getragen werden. Der Inzidenzwert liegt bei 336, Stand 17.05.22.

Nicht geimpfte Personen müssen bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen. Dieser darf nicht älter sein als 72 Stunden. Ein negativer Antigentest nicht älter als 48 Stunden. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren.

Geimpfte Personen müssen für die Einreise eine vollständige Impfung vorweisen können. Die letzte Dosis darf nicht älter als neun Monate sein. Als vollständige Impfung gilt bei einer Doppeldosis-Impfung: Die zweite Dosis muss mindestens eine Woche vor der Einreise erhalten worden sein. Eine Einzeldosis-Impfung muss vier Wochen alt sein.

Bei Genesenen, die eine Impfung erhalten, muss sie eine Woche alt sein. Anerkannte Impfungen sind: Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson.

Genesene Personen müssen einen positiven PCR-Test vorweisen, der mindestens elf Tage oder weniger als sechs Monate alt ist.

Österreich

Die Corona-Massnahmen wurden in Österreich am 16. April gelockert. Begründet wird dies von der Regierung mit der epidemiologischen Lage. Für die Einreise gelten keine Corona-Vorschriften mehr. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 364 Fällen, Stand 13. Mai.

Für einen Besuch im grössten Schloss Österreichs braucht es kein Covid-Zertifikat mehr: Das Schloss Schönbrunn in Wien. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Eine FFP2-Maskenpflicht gilt noch in geschlossenen Innenräumen wie Gesundheitseinrichtungen, im öffentlichen Verkehr und an deren Haltestellen, in Taxis und Lebensmittelgeschäften. Für Kinder unter sechs Jahren ist keine Maske notwendig. Die Massnahmen können regional unterschiedlich sein. Hier eine Übersicht zu den Massnahmen der Bundesländer.

Deutschland

Für die Einreise nach Deutschland muss weiterhin ein Zertifikat vorgewiesen werden. Nicht geimpfte Personen benötigen entweder einen negativen PCR-Test, der bei Beginn der Reise nicht älter als 48 Stunden ist, oder einen negativen Antigentest, der zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter als 48 Stunden ist. Kinder unter zwölf Jahren sind davon nicht betroffen. Geimpfte Personen müssten ihren Impfnachweis nur dann bei der digitalen Einreiseanmeldung hochladen, wenn sie in einem Hochrisikogebiet waren; derzeit gelten allerdings keine Staaten und Regionen als solche.

Die letzte Dosis müsste dann mehr als 14 Tage zurückliegen und dürfte höchstens neun Monate vor Einreisedatum verabreicht worden sein. Das Schweizer Covid-Zertifikat wird anerkannt. Als offizielle Impfstoffe gelten: AstraZeneca, Janssen (2 Dosen), Moderna und Pfizer/Biontech.

Genesene müssen einen positiven PCR-Test vorweisen, der zwischen 28 und 90 Tage alt ist.

Seit dem 20. März wurden bundesweite Massnahmen aufgehoben. Damit wird in Deutschland etwa für Restaurants oder Freizeitangebote kein Corona-Zertifikat mehr benötigt. Es gilt auch keine allgemeine Maskenpflicht mehr. Eine FFP2-Maske zu tragen, wird jedoch weiterhin dringend empfohlen.

Innerhalb von Deutschland können je nach Corona-Situation verschiedene Vorschriften gelten. Hier eine Übersicht.



Fehler gefunden?Jetzt melden.