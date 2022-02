Gummischrot und Festnahmen – Gewalt vor Fussballspiel zwischen YB und Basel Am Samstagabend kam es in Bern zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Fangruppierungen. Die Polizei setzte Gummischrot ein und nahm acht Beteiligte fest.

In der Berner Aarbergergasse kam es am Samstag zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Fangruppierungen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Sonntagnachmittag spielt der BSC Young Boys im Wankdorf gegen den FC Basel. Bereits am Samstagabend sind Fangruppierungen der beiden Clubs in Bern aneinandergeraten. Die Polizei setzte Gummigeschosse ein und nahm acht mutmasslich Beteiligte fest.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern habe kurz nach 22 Uhr festgestellt, dass eine grössere Gruppierung teilweise vermummter Personen von der Zeughaus- in die Aarbergergasse rannte. Dies teilte die Berner Kantospolizei am Sonntag mit. Danach sei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dieser Gruppe und mehreren weiteren Personen gekommen.

Gemäss Mitteilung wurden weitere Einsatzkräfte aufgeboten, die in der Folge intervenierten und kurzzeitig Gummigeschosse einsetzten. Als die Polizei die Situation unter Kontrolle gebracht habe, habe sich die Situation aufgelöst. Die Beteiligten seien daraufhin in alle Richtungen geflüchtet. Die Polizei nahm acht mutmasslich beteiligte Männer fest und brachte sie auf eine Polizeiwache. Es handle sich um Anhänger der beiden Fussballmannschaften.

Verletzt worden sei niemand. Allerdings seien Pyrotechnika, Schlaghandschuhe und ein Zahnschutz sichergestellt worden. Weitere Ermittlungen seien im Gang.

