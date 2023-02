Mann lebensgefährlich verletzt – Auseinandersetzung in Biel – weiterer Verdächtiger in U-Haft Im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in Biel vom vergangenen Samstag ist am Donnerstagmorgen ein zweiter mutmasslicher Täter festgenommen worden.

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstagmorgen einen 17-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, am vergangenen Samstag bei einer Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs Biel einen 22-Jährigen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Bereits am Sonntag wurde ein 18-jähriger Mann im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Die beiden Verdächtigen stachen mutmasslich am Samstagabend zwischen 22.15 und 23.15 Uhr auf dem Zebrastreifen bei einer Apotheke in Biel auf einen Mann ein und ergriffen danach die Flucht.

Das Opfer wurde durch die Stiche lebensgefährlich verletzt und von Dritten ins Spital gebracht. Nach notfallmedizinischer Versorgung war der Verletzte am Sonntag in stabilem Zustand.

