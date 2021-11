Corona in Pflegeheimen – Ausbrüche in Altersheimen steigen markant an 17 Pflegeheime im Kanton Bern verzeichnen derzeit Corona-Fälle. Doch die hohe Impfungsrate der Betagten verhindert bisher Schlimmes. Carlo Senn , Hans Peter Roth

Dank hoher Impfungsraten in Berns Altersheimen konnten laut Kanton viele Todesfälle vermieden werden. Foto: Raphael Moser (Archiv)

In einem Altersheim im bernischen Lauenen ist es letzte Woche zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. 23 Fälle verzeichnete das Alters- und Pflegeheim Sunnebühl laut Heimleiter André Streit. 14 davon waren Bewohnerinnen und Bewohner, 9 davon Mitarbeitende, wie Heimleiter André Streit auf Anfrage sagt. Der Kanton teilt mittlerweile nicht mehr jeden Ausbruch in einem Pflegeheim mit.

Es ist zwar wenig überraschend: Steigen die Fallzahlen insgesamt, gibt es auch vermehrt Ansteckungen in Altersheimen. So war in dieser Zeitung vor einer Woche zu lesen, dass es in Berner Altersheimen im ganzen Oktober zu 4 Ausbrüchen mit insgesamt 78 angesteckten Personen gekommen ist. Jetzt, Mitte November, sieht die Sache anders aus – im negativen Sinn. So schreibt der Kanton auf Anfrage von aktuell 17 Ausbrüchen und 215 Fällen von Covid-19 in Pflegeheimen.