Wasserversorgung in Schwenden – Aus zwei Genossenschaften wurde eine Die beiden Wassergenossenschaften im hintersten Diemtigtal haben fusioniert. Präsident der neuen Wasserversorgungsgenossenschaft ist der Landwirt Dominic Wyss.

Die neue Verwaltung der Wasserversorgungsgenossenschaft Schwenden: (vorne von links) Jonathan Meyer, Ueli Rebmann und Dominic Wyss (Präsident) sowie (hinten von links) Jakob Reber, Hansruedi Zumbach, Christian Erb und Ueli Erb. Foto: PD

Seit über 10 Jahren wurde in der Wassergenossenschaft Grimmialp und in der Wasserversorgungsgenossenschaft Alpschopf Schwenden immer wieder über einen möglichen Zusammenschluss gesprochen. Eine Dringlichkeit lag aber nicht vor. Auch 2019 war man noch skeptisch, als der GWP (Generelle Wasserversorgungsplanung) des AWA (Amt für Wasser und Abfall Kanton Bern) zu einer Fusion aufforderte. Der GWP zeigte Massnahmen und Investitionskosten auf, «die weder in dieser Zeit noch in dieser Höhe realisierbar gewesen wären», wie es in der Medienmitteilung der nun fusionierten Organisationen heisst.

Nach mehreren Diskussionen mit dem AWA und Anpassungen bezüglich machbarer Kostenplanung von Neubauten und des Leitungsnetzes sahen die Wasser-Vorstände wieder Licht am Horizont. So begann im Frühling 2021 ein intensiver Prozess. Nun ist das Ziel erreicht: Anfang Monat wurde die neue Wasserversorgungsgenossenschaft (WVS) gegründet und die neue Verwaltung eingesetzt. Zudem mussten die beiden alten Genossenschaften aufgelöst werden, was auch einstimmig in die Tat umgesetzt wurde.

Zum ersten Präsidenten wurde der junge Landwirt Dominic Wyss gewählt. Auch die weiteren Verwaltungsmitglieder stammen alle aus Schwenden. Ihre wichtigste Aufgabe ist es nun, mit genügend finanziellen Mitteln dort Massnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur zu ergreifen, wo es nötig ist. «Aber noch wichtiger wird es sein, dass das sehr gute und beliebte Quell-Wasser qualitativ erhalten bleibt und die Bewohner und Gäste erfreut.»

pd

