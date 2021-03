Fusion am Moossee – Aus vier Feuerwehren wird eine Mit Münchenbuchsee und Zollikofen sagen die Gemeinden drei und vier Ja zu einer regionalen Feuerwehr Moossee. Diese wird ab 2021 operativ sein. Hans Ulrich Schaad

Mehrere Feuerwehren waren beim Brand auf dem Dach des Mömax im Einsatz. Foto: Raphael Moser

Juni 2020: Ein Grossbrand zerstört ein Bauernhaus in Urtenen. November 2020: Ein Feuer auf dem Dach des Möbelhauses Mömax hält die Einsatzkräfte in der Nacht stundenlang auf Trab. Februar 2021: Die Flammen zerstören ein Aussenlager einer Schreinerei in Schönbühl. Bei diesen drei Grossereignissen erhielt die lokale Feuerwehr jeweils Verstärkung von ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbargemeinden.

Ab dem nächsten Jahr sieht das anders aus. Ab diesem Zeitpunkt werden Moosseedorf, Münchenbuchsee, Urtenen-Schünbühl und Zollikofen unter einem Dach operieren: die neue Feuerwehr Region Moossee. Am Sonntag haben mit Münchenbuchsee und Zollikofen die letzten beiden Gemeinden dem Projekt mit Ja-Anteilen von über 95 Prozent zugestimmt. Im Januar hatten bereits Urtenen-Schönbühl und Moosseedorf das Projekt genehmigt und in gleicher Deutlichkeit Ja gesagt.