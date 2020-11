Regionalgericht Oberland – Aus Versöhnung wurde Schlägerei Zehn junge Syrer, angeklagt wegen eines Angriffs, kamen mit zehn amtlichen Verteidigern vors Gericht, weil ihnen die Landesverweisung droht. Anne-Marie Günter

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Am ersten Verhandlungstag vor dem Regionalgericht wurde zuallererst die Vermittlungstechnik auf die Probe gestellt: Sechs Anwälte mit fünf Angeklagten waren im Gerichtssaal, vier Anwälte waren per Skype zugeschaltet. Zu Beginn der Verhandlung waren diese teilweise nicht zu sehen oder nicht zu hören; das Gericht mit Gerichtspräsidentin Eveline Salzmann an der Spitze hatte die Sache aber schnell im Griff.

Schlägerei beim Thunfest

Zehn junge Syrer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren waren des Angriffs angeklagt. Passiert ist der Vorfall am 12. August 2017 während des Thunfests. Die Polizei wurde am späteren Abend zu einer Messerstecherei beim Manor gerufen. Sie fand eine unübersichtliche Situation vor, erhielt aber die Information, dass eine Gruppe Arabisch sprechender Personen eine Gruppe von jungen ortansässigen Personen angegriffen und neben Fäusten auch Pfefferspray, Messer und andere gefährliche Gegenstände eingesetzt habe.