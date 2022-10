Grindelwalder Metzgerei geht zu – Aus Traditionsgeschäft wird Qraftwerk Ende Oktober schliesst die Metzgerei Boss in Grindelwald ihre Ladentür. In den Räumlichkeiten wird bald Süsses feilgeboten. Hans Heimann

Der heute 61-jährige Hans Boss konnte für sein Metzgereigeschäft mitten im Dorf keinen Nachfolger finden, deshalb schliesst er dieses Ende Oktober. Noch bis im Frühling 2023 wird er Hotels, Restaurants und Wiederverkäufer beliefern. Foto: Hans Heimann

Vor 70 Jahren eröffneten Hans und Rösli Boss-Tanner ihre Metzgerei an der Dorfstrasse in Grindelwald. Hans Boss, der das Handwerk in Erlach am Bielersee erlernt hatte, war in den 1960er-Jahren auch einer der einheimischen Haudegen, die mit dem Eishockey-Club Grindelwald in der zweithöchsten Liga der Schweiz mitgespielt hatten. Wohl für immer unvergesslich bleibt er vielen als Bassist der Boss-Buebe mit deren Evergreen «S Träumli», den sein Bruder, der damalige Steinbock-Wirt Christian Boss, komponiert hatte.