Aus den Gemeindeversammlungen – Aus Riggisberg kommt ein erstes Ja Riggisberg möchte mit Rümligen fusionieren. Mit Spannung wartet die Gemeindeversammlung nun darauf, ob das die Nachbarn auch so sehen. Stephan Künzi UPDATE FOLGT

In Riggisberg scheint eine Heirat mit der Nachbarsgemeinde nicht umstritten. Foto: Stephan Künzi

Riggisberg diskutierte am Montagabend nicht lange. Nach einer knappen halben Stunde stand fest, dass die Gemeinde gerne mit ihrer kleineren Nachbarin Rümligen fusionieren würde. Zu den aktuell rund 2500 Riggisbergerinnen und Riggisbergern kämen so die gut 400 Rümligerinnen und Rümliger, in der neue Gemeinde wären so rund 3000 Leute zu Hause.

Dem Entscheid ging keine grosse Debatte voraus. Im einzigen Votum ging es einzig um einen Nebenschauplatz: Die neue Gemeindeordnung sieht vor, dass die Jahresrechnung nicht mehr von der Gemeindeversammlung, sondern lediglich noch vom Gemeniderat bewilligt werden muss. Mit dieser Neuerung, so der Votant, könne er sich nicht anfreunden.

Nur zwei Gegenstimmen

Entsprechend fielen die Abstimmungen aus. Der Fusionsvertrag wurde mit 130 Ja gegen 2 Nein haushoch angenommen, mit ähnlichen Stimmenverhältnissen wurden verschiedene weitere Reglemente angenommen, die den neuen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Einzig bei der Gemeindeordnung war die Aktzeptanz mit nur 76 Ja gegen 50 Nein kleiner, was zeigte, dass der Votant mit seiner Kritik wohl nicht alleine dastand.

Noch ist die Fusion, die bereits Anfang 2021 in Kraft treten soll, nicht unter Dach und Fach. Die Gemeindeversammlung von Rümligen behandelt das Geschäft zur gleichen Zeit wie Riggisberg. Die Debatte, die in den letzten Tagen durch den ausserordentlichen Steuereingang von 8,9 Millionen Franken aus einem Lottogewinn mächtig befeuert worden ist, ist noch nicht abgeschlossen.