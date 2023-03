Die Israeli hat die Literatur beiseitegelegt und engagiert sich gegen die geplante Justizreform in ihrem Land. Im Gespräch erklärt sie, wieso sie Benjamin Netanyahu für gefährlich hält und wieso ihr eigener Sohn das anders sieht.

«Israel bewegt sich in Richtung Diktatur»

Frau Shalev, auch dieses Wochenende gab es wieder Massenproteste gegen die Justizreform in Israel. Trotzdem wurden bereits einige ihrer Elemente am 14. März in der Knesset verabschiedet.

Ich bin aufs Äusserste besorgt. Weil die Demonstrationen so riesig ausfallen, und das seit Wochen, habe ich zwar noch Hoffnung. Aber es ist schon unglaublich, was hier geschieht; ich hätte das nie für möglich gehalten! Ich hatte auch Premierminister Bibi Netanyahu anders eingeschätzt.