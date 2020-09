Mutterkuhhaltung als Erfolgsgeschichte – Aus Gras wird Fleisch Grosse Erfahrung in der Mutterkuhhaltung und der Produktion für das Label Natura Beef von Coop hat der Experte und Pionier Hans Schild-Stähli aus Brienzwiler. Das Label ist bereits 40 Jahre alt. Monika Hartig

Landwirt und Experte Hans Schild-Stähli mit Tieren seiner Mutterkuhherde auf der Alp Oltscheren ob Brienzwiler. Foto: Monika Hartig

«Ab 1995 konnten wir aus Frankreich Rinder der Fleischrindrasse Limousin importieren», sagt der Züchter und Experte Hans Schild-Stähli (75) aus Brienzwiler. Damals hätten Schweizer Milchbauern keine Tiere der Rassen Simmentaler oder Original Braunvieh verkauft, «weil ihre Verbände gegen die Mutterkuhhaltung waren». Der Zimmermeister führte bis 2003 einen grossen eigenen Betrieb und begann 1991 mit Sohn Hans Schild junior, eine Zucht für die Mutterkuhhaltung aufzubauen. «Wir suchten wegen der schwachen Gesundheit meines Sohnes eine Existenzgrundlage, deren Arbeit er bewältigen konnte.» Die Mutterkuhhaltung, bei der die Kühe nicht gemolken werden und in der Regel selbstständig kalben, war dafür ideal.

Erfolg mit Zuchtstier Daniel

«Für die Mutterkuhhaltung braucht es Stiere, die leichte Kälber mit feinem Knochenbau zeugen, das ist optimal für das Abkalben und die Produktion von Natura Beef», so Schild. Ein solches Prachtexemplar züchteten Vater und Sohn mit Stier Daniel, der 112’000 Nachkommen zeugte und 2004 an die Samenbank Swissgenetics verkauft wurde. «Daniel hat unseren Landwirtschafsbetrieb bekannt gemacht», berichtet Schild. Zahlreiche Plaketten an der Stallwand beweisen die erfolgreiche Teilnahme der Tiere aus Schilds Zucht an Tierschauen regional und überregional.

Pioniergeist bewiesen Vater und Sohn auch mit dem Bau eines Offenfrontstalls wie in Frankreich üblich. Im nach einer Seite offenen Stall kann das Vieh frei zirkulieren. Allen Skeptikern zum Trotz wurde der Stall 1993 von der Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik prämiert. Derzeit besitzt Schild 102 Tiere der Rasse Limousin, die vor allem Gras und Heu von Schilds eigenem Land fressen. Gedüngt wird mit eigener Gülle. Die Zufütterung von Soja erlaubt das Label nicht. Mit Gras, Mais und einer Getreidemischung von der Landi gefütterte Stiere und trächtige Rinder verkauft Schild anderen Züchtern weiter.

Landwirt und Experte Hans Schild kümmert sich um die jungen Stiere der Rasse Limousin im Stall seines Hofs in Brienzwiler. Foto: Monika Hartig

Kälber werden gewogen

Zwei Herden Mutterkühe mit Kälbern weiden derzeit noch auf der Alp Oltscheren 1600 bis 2300 Meter über Meer. Um die Milchproduktion zu kontrollieren, werden die Kälber gewogen. Bei der Mutterkuhhaltung liegt der Fokus auf dem Tierwohl im Einklang mit der Natur. Schild: «Fleisch von solchen Tieren ist sehr aromatisch und von einzigartiger Qualität.»

Auch Hans Schild verkauft Kälber für das Label Natura Beef an die Schlachthöfe des Grossverteilers Coop, der eigene Labors für die strenge Qualitätskontrolle unterhält. Schild: «Es waren clevere Bauern, die 1980 die Zusammenarbeit aufgegleist und eine sichere Absatzquelle für Fleisch aus der Mutterkuhhaltung geschaffen haben.» Coop nehme den Produzenten jährlich etwa 48’000 Kälber, fast die Hälfte der gesamtschweizerischen Produktion aus der Mutterkuhhaltung, ab. Schild: «Die Nachverfolgbarkeit der Produkte über die gesamte Lieferkette ist gewährleistet, da auf jeder Packung der Name des Züchters und die Nummer des Tieres stehen.»

40 Jahre Natura Beef

Bereits 1979 gründeten Mutterkuhhalter das Label Natura Beef, um ihre Produkte zu vermarkten. Meilensteine der zunehmenden Professionalisierung des Labels waren etwa das Verbot von Antibiotika oder Palmöl in der Fütterung. Hans Schild hat sich im Verband, etwa in der Herdebuchkommission, engagiert. Er amtiert weiterhin als Experte für Qualitätsprüfungen und bewertet Fleischrinder in Fremd-betrieben nach Punkten.

«Für mich und meinen Sohn ist die Mutterkuhhaltung eine Erfolgsgeschichte. Eine Familie kann von diesen Einnahmen gut leben», so Hans Schild. Doch diesen Sommer verstarb Hans Schild junior (47) gänzlich unerwartet an einem Herzstillstand bei der Arbeit auf der Alp. Nun führt der Senior, der sich noch sehr rüstig fühlt, den Betrieb vorerst mit einem Angestellten und Schwiegertochter Monika Schild weiter.