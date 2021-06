Erste Flüchtlingssession in der Schweiz – Aus Flüchtlingen werden Politiker Am 6. Juni tagt das erste Flüchtlingsparlament der Schweiz, zurzeit finden auch Wahlen für die Frauensession statt. Was können solche alternativen Anlässe bewirken? Salome Müller

Das Flüchtlingsparlament will die Situation von Geflüchteten in der Schweiz verbessern: Asylsuchende 2017 im Bundesasylzentrum in Embrach. Foto: Urs Jaudas Asylanten im Innenhof, Informationstag im Bundesasylzentrum in Embrach 08.07.2017 Foto: Leo Wyden ZUM Asylanten im Innenhof, Informationstag im Bundesasylzentrum in Embrach 08.07.2017 Foto: Leo Wyden ZUM 1 / 4

Ein Onlinetreffen an einem Abend im Mai, sechs Menschen erscheinen auf Zoom. Sie kommen aus Syrien, Eritrea, Afghanistan, sie alle sind in die Schweiz geflüchtet. An diesem Abend haben sie eine politische Mission: Als Mitglieder der Kommission «Abgewiesene Asylsuchende» besprechen sie, was sich für Personen ändern soll, die einen negativen Entscheid erhalten haben. Die Geflüchteten reden Hochdeutsch, hören einander aufmerksam zu. Einmal fragt jemand in die Runde: «Isch guet?» Die anderen antworten: «Isch guet.»

Roksan Kasem ist Vorsitzende der Kommission, sie leitet die Diskussion und schaut, dass alle zu Wort kommen. Sie sagt: «Die Abgewiesenen haben keine Rechte, sind von der Gesellschaft isoliert. Es ist, als würden sie seit Jahren eine Corona-Krise erleben.»