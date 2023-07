Chronik von Unterlangenegg – Aus einer simplen Idee wurde eine Knacknuss Unzählige Stunden haben Ruth und Karl-Ludwig Hertig für ihre Wohngemeinde investiert. Entstanden ist ein vielschichtiges Werk zur Geschichte von Unterlangenegg. Stefan Kammermann

Ein Bild aus Unterlangenegg um 1950: Aufladen und Einbringen der Garben auf dem Aebnit. Foto: PD

Am Anfang stand ein Aufruf der Gemeinde. Der Kalender schrieb das Jahr 2015, als der damalige Gemeindepräsident Rudolf Reusser die Idee lancierte, die Geschichte der Gemeinde Unterlangenegg in einem Buch festzuhalten. Was zunächst recht simpel tönte, erwies sich alsbald als Knacknuss. «Es galt, in die Archive zu steigen und unzählige Dokumente abzustauben», bringt es Karl-Ludwig Hertig auf den Punkt.