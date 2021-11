Fehlender Schulraum in Bern – Aus diesen Verwaltungsbüros sollen jetzt Klassenzimmer werden Oberstufenschüler werden ab 2023 in einem leeren Bürogebäude in Berns Osten unterrichtet. Die Lehrkräfte sind nicht angetan. Widerstand ist programmiert. Sophie Reinhardt

Hier könnten dereinst Schülerinnen und Schüler ein und aus gehen. Foto: Nicole Philipp

Die Stadt Bern plant ein neues Schulhaus an einem ungewohnten Ort: in Bürotürmen zwischen der Wohnsiedlung Baumgarten und der Autobahn im Ostring. Der Gemeinderat möchte, dass ab dem Sommer 2023 an der Nussbaumstrasse Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klasse aus den Schulstandorten Laubegg und Altstadt-Schosshalde unterrichtet werden.

Für 19 Millionen Franken will er das ehemalige Büro, in dem zuvor Mitarbeitende des Bundesamts für Polizei (Fedpol) sassen, umnutzen. Hierfür will er etwa die bestehende Dachterrasse begrünen und eine Glaswand zur Autobahn hin erstellen, damit weniger Lärm der Autobahn die Jugendlichen bei der Pause vor dem Haus stört.