Fotos aus dem Archiv – Aus der Zeit der stolzen PTT Vor 55 Jahren wurde die Schanzenpost eingeweiht. Die Erbauung bedeutete eine Operation am offenen Herzen, die dem jetzigen Bahnhofumbau in nichts nachsteht. Michael Feller

Briefträger, stolz wie Swissair-Piloten, 1969 vor der Schanzenpost in Bern. pd/MfK, Walter Studer

Wenn der Bahnhof Bern umgebaut wird, ist es eine grosse Sache. Der Tiefbahnhof, der jetzt gebaut wird, ist spektakulär, samt Zufahrt, neuer Unterführung und Neugestaltung der Umgebung. Doch bereits der Umbau in den 50er- und 60er-Jahren hatte es in sich. Im Oktober 1965, also vor 55 Jahren, wurde die Schanzenpost eröffnet, die inzwischen wieder Geschichte ist. Die Bilder, die das Museum für Kommunikation und das PTT-Museum dieser Zeitung zur Verfügung gestellt haben, zeugen nicht nur von einer spektakulären Baustelle, sondern auch von der Ära einer stolzen Post.