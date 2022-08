Wegen Dopingverdacht – Aus der Traum vom Bike-Mekka? Der Ruf des Vorzeigeathleten Mathias Flückiger ist ramponiert. Was das für das geplante Bike Village in Huttwil bedeutet. Maximilian Jacobi

Während der Pressekonferenz im Dezember 2021 zogen Peter Zulauf und Mathias Flückiger (v.l.) noch am selben Strang. Fotos: Marcel Bieri

Nicht irgendeine Mountainbike-Strecke soll in Huttwil entstehen, sondern die beste der Schweiz. Das kündigte Mathias Flückiger vergangenen Dezember an. An der Pressekonferenz war sogar die Rede von einem ganzen Mountainbike-Dorf drum herum. Lokale Vereine sollen mit Ständen vertreten sein und die Tourismusbranche von den anreisenden Gästen profitieren.