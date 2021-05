Leserreaktionen – «Aus der Terminvergabe wird ein Lottospiel gemacht» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Suche nach einem Impftermin.

Die Buchung eines Impftermins kann zum Ärgernis werden. Ein Leser berichtet. Foto: Adrian Moser

Zu «Ein Dorf steht am Corona-Pranger»

Die Corona Pandemie vermieste manche Events, von Kulturanlässen bis hin zu Sportveranstaltungen. Und das nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Ganz zu schweigen von den hunderttausenden Toten auf der ganzen Welt, die das Virus schon gefordert hat oder immer noch fordert. Dass nun diese Zeitung gleich in vier Folgen auf Doppelseiten über die Absage des Lauberhorn-Rennens berichtete, finde ich angesichts des unsäglichen Leids, welche diese Pandemie auslöste, völlig fehl am Platz und übertrieben. Es ist auch ein Affront gegenüber all der unzähligen Opfer. Roman Eicher, Münsingen

Zu «Was ‹Bio für alle› kosten könnte»

Es ist aus meiner Sicht richtig, das Trinkwasser zu schützen und auf Pestizide und prophylaktische Antibiotika zu verzichten. Es ist richtig, die Fleischproduktion dem hiesigen Futterangebot anzupassen und die Böden vom Überschuss der Futtermittelimporte zu entlasten. Es ist richtig, keine Steuergelder für eine Landwirtschaftspolitik auszugeben, die nachweislich unsere natürlichen Grundlagen belastet. Darum unterstütze ich die beiden Initiativen. Genauso wichtig ist es aber auch, dass die Grossverteiler und wir Konsumentinnen und Konsumenten uns an der Nase nehmen: Lassen wir die Fungizide, Herbizide und Insektizide für Haus und Garten im Regal stehen? Schauen wir beim Nahrungsmitteleinkauf auf Label oder auf den Kontostand? Wollen wir jeden Tag Fleisch essen und kaufen nur die schönen Gemüse und Früchte? Von den Landwirtinnen und Landwirten zu fordern, dass sie ökologischer produzieren, ohne selbst konsequent zu sein, funktioniert nicht. Mehr «bio» im Warenkorb täte der Natur und Bäuerinnen und Bauern gut. Bernhard Stöckli, Hondrich

Die Titel der zwei Initiativen tönen vernünftig. Wer möchte nicht sauberes Trinkwasser und Nahrungsmittel ohne Pestizidrückstände. Leider sind aber die Lösungsansätze weder zielführend noch nachhaltig. Die Schweiz gehört nachweislich zu den Ländern mit dem saubersten Trinkwasser weltweit. Die Schweizer Landwirtschaft nimmt sich den Bedürfnissen einer umweltbewussten Produktion seit Jahren an und erfüllt die Umweltziele bei weitem. Würden diese Initiativen angenommen, würde die Herstellung nachhaltiger Produkte in der Schweiz massiv zurückgehen, da wenige Landwirte den darin gemachten Auflagen entsprechen könnten. Es würde viel mehr aus Ländern importiert, deren Standards nicht annähernd den unseren entsprechen. Wer weiterhin regionale Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion geniessen will, lehnt die beiden Initiativen ab. Adrian Junker, Enggistein

Zu «Als würden die Red Hot Chili Peppers ins Wankdorf kommen»

Seit gestern versuche ich pausenlos, mir über die Website «be.vacme.ch» einen Termin für meine Covid-Impfungen zu organisieren. Nachdem am Montag das grosse Paket an Terminen für meinen Wohnort innerhalb von 15 Minuten weg war, habe ich regelmässig alle fünf bis zehn Minuten die Homepage aktualisiert und überprüft, ob es neue Termine gibt. Einige Male erschien dann mein gewünschter Impfort aktiv. Sobald ich ihn aber anklickte, erhielt ich die Meldung, dass es schon wieder keine freien Termine gebe. Auf meine telefonische Nachfrage bei der Corona-Hotline des Kantons erhielt ich die lapidare Antwort, dass halt jemand Anderes schneller gewesen sei. Was mich ärgert ist, dass ich mich im Februar 2021 registriert hatte und dies nun nicht berücksichtigt wird, sondern ein Lottospiel aus der Terminvergabe gemacht wird. Das ist für mich nicht wirklich professionell. Michael Bergmaier, Langenthal

Zu «Banken protestieren gegen KV-Reform»

Wie gut, dass sich die Banken als starke Arbeitgeberin zur Reform der KV-Lehre zu Wort melden. Leider strotzen die Grundlagen zur neuen Lehre nur so von Floskeln wie «interagieren, vernetzen, agilen Arbeits- und Organisationsformen». Schade wäre es, wenn die Lehre einerseits derart verakademisiert wird, andererseits eine Fremdsprache gekappt werden soll und die Wirtschaftsfächer reduziert werden. Diese Reform führt eindeutig zu einem tieferen Ausbildungsniveau. Hoffen wir, dass nicht nur die Banken, sondern auch die übrigen Wirtschaftsverbände der kommenden Reform vor der Einführung mit konstruktiver Kritik entgegenhalten. Heinz Grünig, Rüfenacht

