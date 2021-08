Die erste Runde im Cup – Aus der Super League stolpert keiner: GC und Basel klar weiter Auch am Cup-Sonntag sind die Vertreter aus der höchsten Spielklasse souverän. Während GC zu Beginn knorzt, holt der FCB den zweithöchsten aller Siege.

Steuert zwei Tore zum 7:0-Erfolg des FCB bei: Tician Tushi. Foto: Anthony Anex (Keystone)



Mit GC und dem FC Basel stehen am Sonntagnachmittag der siebte und achte Vertreter aus der Super League in der zweiten Runde des Schweizer Cups. Basel gewinnt bei Schönenwerd-Niedergösgen 7:0, GC schlägt Widnau 5:0.

Es ist kein inspirierender und kein aufregender Auftritt der Grasshoppers, eher wirken einige Spieler zu Beginn so, als würden sie den Gegner nicht immer richtig ernst nehmen. Darunter leidet eine Partie, die von den Emotionen des Kleinen gegen den Grossen leben soll. Shkelqim Demhasaj schiesst früh das 1:0, Petar Pusic, Nikola Gjorgjev und Fabio Fehr haben gute Chancen.

Zweitligist Widnau wehrt sich nach Kräften, erst 1:0 steht es auch zur Pause, ein Tag davor führte ein nie zu stürmen aufhörender FCZ bei Solothurn 6:0. In der zweiten Halbzeit aber brechen die Rheintaler auseinander, Francis Momoh mit seinem ersten Tor für GC überhaupt, Gjorgjev, André Santos mit dem Absatz und schliesslich Nuno da Silva erzielen die Tore zum 5:0.

Konzentriert vor den Widnauer Fans: GCs Petar Pusic beim Eckball. Foto: Christian Merz (Keystone)

Die Super-League-Vertreter kollektiv souverän

Im Kanton Solothurn holt Basel den nach dem FCZ zweithöchsten Erstrundensieg aller Super-League-Vertreter. Der Gegner aus der 2. Liga kann den Schaden in der ersten Halbzeit noch etwas in Grenzen halten. Für die Gäste, die auf viel Stammpersonal verzichten, treffen Tician Tushi, Raoul Petretta und Matías Palacitos zur 3:0-Pausenführung.

Es bricht die 52. Minute an und damit die Zeit, in der Schönenwerd unter die Räder kommt. Innert neun Minuten schiesst der FCB gleich vier Tore, eines davon ist ein Eigentor. Die anderen erzielen Darian Males, Kaly Sene und zum zweiten Mal in diesem Spiel Tushi. Wettbewerbsübergreifend stehen die Basler in bisher acht Spielen bei 31 erzielten Toren, kassiert haben sie deren drei.

Damit bleiben die Vertreter der Super League souverän und kommen bisher geschlossen weiter. Überhaupt kassierten nur Lugano (7:1 bei La Chaux-de-Fonds) und die Young Boys (4:1 in Littau) einen Gegentreffer. Noch ausstehend sind die Spiele von Servette gegen Amical Saint-Prex und des FC Luzern gegen den SC Cham.

Schweizer Cup, 1. Runde Infos einblenden Resultate. Freitag: FC La Chaux-de-Fonds - Lugano 1:7 (0:4). FC Paradiso - YF Juventus 3:1 . SC Binningen - Schaffhausen 0:7 . Samstag: Solothurn - FC Zürich 0:10 (0:6). FC Winkeln St. Gallen - Concordia 1:7 . FC Baden - FC Biel-Bienne 2:4 . Stade Nyonnais - Wil 0:1 . FC Saint-Léonard - FC Porrentruy 1:3 . FC Echichens - Lausanne-Sport 0:2 (0:0). FC Bubendorf - FC Sion 0:3 (0:2). Münsingen - St. Gallen 0:5 (0:3). FC Littau - Young Boys 1:4 (0:2). FC Lachen/Altendorf - Neuchâtel Xamax FCS 0:6 . FC Hausen - Black Stars 0:6 . Gambarogno-C. - Etoile Carouge 0:2. Sonntag: FC Widnau - Grasshopper Club Zürich 0:5 (0:1). FC Niedergösgen - FC Basel 0:7 (0:3). Kurztelegramme: FC Bubendorf – FC Sion 0:3 (0:2) – Tore: 4. Filip Stojilković 0:1. 37. Gaëtan Karlen 0:2. 75. Roberts Uldriķis 0:3. Münsingen – St. Gallen 0:5 (0:3) – Tore: 9. Fabian Schubert 0:1. 21. Víctor Ruiz 0:2. 32. Élie Youan 0:3. 71. Lukas Görtler 0:4. 89. Kwadwo Duah 0:5. FC Littau – Young Boys 1:4 (0:2) – Tore: 17. Wilfried Kanga 0:1. 41. Vincent Sierro 0:2. 53. Michel Aebischer 0:3. 57. Cédric Zesiger 0:4. 90. Stefano Izzo 1:4. FC Echichens – Lausanne-Sport 0:2 (0:0) – Tore: 49. Cameron Puertas 0:1. 52. Zeki Amdouni 0:2. Solothurn – FC Zürich 0:10 (0:6) – Tore: 2. Rodrigo Pollero 0:1. 4. Antonio Marchesano 0:2. 18. Rodrigo Pollero 0:3. 23. Akaki Gogia 0:4. 35. Antonio Marchesano 0:5. 45. Antonio Marchesano 0:6. 60. Wilfried Gnonto 0:7. 76. Bledian Krasniqi 0:8. 84. Assan Ceesay 0:9. 87. Assan Ceesay 0:10. FC La Chaux-de-Fonds – Lugano 1:7 (0:4) – Tore: 12. Mattia Bottani 0:1. 21. Mattia Bottani 0:2. 28. Miroslav Čovilo 0:3. 41. Mattia Bottani 0:4. 50. Asumah Abubakar 0:5. 67. Rachid Ramdani 1:5. 71. Christopher Lungoyi 1:6. 89. Alexander Muci 1:7. FC Widnau – Grasshopper Club Zürich 0:5 (0:1) – Tore: 5. Shkelqim Demhasaj 0:1. 53. Francis Momoh 0:2. 57. Nikola Gjorgjev 0:3. 59. André Santos 0:4. 73. Nuno da Silva 0:5. FC Niedergösgen – FC Basel 0:7 (0:3) – Tore: 20. Tician Tushi 0:1. 37. Raoul Petretta 0:2. 41. Matías Palacios 0:3. 53. Darian Males 0:4. 55. Kaly Sene 0:5. 57. Fabio Lo Priore 0:6. 62. Tician Tushi 0:7.

