Kolumne «Bern und so» – Aus der Reihe tanzen Der Covid-Schnelltest ist auch eine Zerreissprobe für die Nerven. Simone Lippuner

Ich stecke gerade irgendwo zwischen zwei Impfungen und in einer langen Schlange. Es ist Ferienbeginn und Samstag. Eine schlechte Kombo, wenn man mal rasch ein negatives Resultat und somit Freiheit erlangen will: Die Schlange vor dem Testzentrum in Biel wird minütlich länger, der Covid-Schnelltest wird zur Bewährungsprobe für die Nerven – und zum gesellschaftlichen Ereignis.

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.

Denn an besagtem Samstag ist die ganze Zertifikatspflicht-Chose noch frisch, der Graben zwischen Geimpften und Ungeimpften grösser denn je. «So kann man das Wochenende auch verbringen, gell?», fragt ein Mann, der zufällig mit dem Velo an seinem Freund vorbeifährt, der sich in die Reihe eingefädelt hat. Ein anderer reagiert nicht gerade sportlich, als er angefeilt wird: «Gibts hier gratis Wattestäbli?», neckt ein Kumpel ihn. «Schnauze!», raunzt dieser zurück. Ein verfluchter Skandal sei das alles, schiebt er nach.

Mittlerweile sind 45 Minuten vergangen. Babys schreien, einige Leute treten nervös von einem Bein aufs andere, da sie wohl aufs Klo müssen, andere treten ganz aus, wahrscheinlich aus demselben Grund. Dann gibt es auch Glückspilze, die von ihren Freunden Kaffee vorbeigebracht erhalten.

Eine Stunde ist durch. Ich scrolle auf dem Handy durch die sozialen Medien. Eine Flut von Fährenbildern. Fähre nach Korsika. Nach Sardinien. Auf die griechischen Inseln. Meine geimpften Freunde suchen sich in diesem Moment einen Platz an der Sonne, einen Quadratmeter keimfreien Sand, ein bisschen Ruhe. Neid steigt in mir hoch.

Nach 90 Minuten bin ich an der Reihe. Wattestäbchen reingeschoben, zweimal gedreht, vorbei ist der Spuk. Als ich das Testlokal verlasse, ploppt eine Nachricht auf dem Handy auf: «Gruss aus Rhodos, es ist schrecklich hier», schreibt ein Freund unter ein Bild mit blauem Himmel und blauem Meer, gefolgt von einem Zwinker-Smiley. «Hier auch», schreibe ich zurück und schicke ein Bild der langen Warteschlange. Das Zwinker-Smiley lasse ich dabei weg.

Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel.

Fehler gefunden?Jetzt melden.