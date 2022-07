Filmprojekt in Grindelwald – Aus der Musiktherapie wuchs ein Film Der Filmemacher Peter Rubi nahm einen Unfall seines Sohnes zum Anlass für ein filmisches Musikprojekt auf der Grossen Scheidegg.

Der Filmemacher Peter Rubi drehte auf der Grossen Scheidegg einen Film mit Kindern. Foto: PD

Der Filmemacher Peter Rubi ist ein Amerikaner mit Schweizer Wurzeln, der seine beiden kleinen Jungen in Grindelwald aufzieht. Zuvor produzierte und fotografierte er Imax-Dokumentarfilme für «National Geographic».

«Meine Frau Jackie und ich zogen nach Grindelwald, kurz nachdem unser erster Sohn geboren worden war», wird Rubi in einer Mitteilung zu seinem jüngsten Projekt zitiert. Es sei ein lebenslanger Traum gewesen, in das Bergdorf zurückzukehren, aus dem sein Vater gestammt habe. «Mein ganzes Leben lang haben diese Berge nach mir gerufen.»

In diesem Winter erlitt sein 9-jähriger Sohn in der Schule eine Gehirnerschütterung. «Zuerst dachten wir, es sei nichts Ernstes, aber die Komplikationen verschlimmerten sich.» Zwei Monate lang konnte er viele der Dinge, die er liebte, nicht tun: Videospiele, Lesen und Musizieren. «Seine Kopfschmerzen nach dem Klavierspielen waren für ihn sehr frustrierend.» Während seiner Genesung entdeckte der Junge das Kinderlied «The Nature Anthem».

Idee für Filmprojekt

Sein Vater hatte die Idee, seinen Sohn mit seinen Freunden beim Singen des Liedes auf der Grossen Scheidegg zu filmen. Das war keine leichte Aufgabe. «Ich habe keine Erfahrung im Filmen mit Kindern, also brauchte ich Hilfe», äussert sich Rubi im Pressetext.

Rubi wandte sich an Aschi Michel, ein Line- und Filmproduzent mit Wengener Wuzeln, der oft für verschiedene Projekte durch die Welt reist. Michel erklärte sich bereit, bei dem Projekt als Produzent mitzuwirken. Er sagt: «Für mich war, ohne zu zögern, klar, Peter Rubi bei seinem Kinderprojekt mit meiner Erfahrung zu unterstützen.»

Michel machte Rubi mit dem Interlakner Singer-Songwriter Ueli von Allmen bekannt, der eine schweizerdeutsche Version des amerikanischen Songs schreiben sollte. «Ueli ist ein fantastischer Musiker und Songwriter, der seit vielen Jahren Kindern Musikunterricht gibt, sodass Aschi den perfekten Partner für uns gefunden hat», so Rubi im Communiqué.

«Inspirieren uns gegenseitig»

«Peter Rubi ist ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler», sagt von Allmen. «Wir teilen unsere Begeisterung für Musik, und wir haben uns im Berner Oberland gefunden, um gemeinsam mit Kindern seine Vision in die Tat umzusetzen.» Er sei ein neuer Freund, und auch seine Familie sei ihm ans Herz gewachsen. «Wir inspirieren uns gegenseitig.»

An einem wunderschönen Sommertag ging schliesslich der Dreh über die Bühne. Was als Musiktherapie begann, wurde zu etwas mehr. Bei diesem Projekt habe er gelernt, dass diese Region voll von unglaublichem Geist und Talent sei, so Michel. «Mit dieser Entdeckung habe ich neue Inspiration gefunden, die ich mit der Welt teilen kann.»

