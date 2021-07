Kirchenbrand in Herzogenbuchsee – Aus der früheren Kirchturmspitze wurde eine Skulptur Eineinhalb Jahre nach dem verheerenden Feuer im Kirchturm wird im August die Einweihung der renovierten Kirche gefeiert.

Jetzt kann gefeiert werden: Die Kirche Buchsi präsentiert sich wieder im besten Licht. Foto: PD

Diese Nacht wird in Herzogenbuchsee niemand so schnell vergessen: An Heiligabend 2019 brannte der Turm der Kirche. Später stürzte er auf das Dach der weihnachtlich geschmückten Kirche. Während der Weihnachtstage war der Kirchenbrand ein nationales Medienereignis, die Betroffenheit weitherum gross.

Nun ist in Buchsi wieder Zeit, zu feiern – das findet jedenfalls die reformierte Kirchgemeinde. Wer heute durch das Dorf fahre, sehe das glänzende, neue Kupferdach des Kirchturms schon von Weitem, schreibt sie in einer Mitteilung. «Die Glocken klingen wieder, Schäden von Feuer und Wasser wurden fachmännisch behoben.» Das will die Kirchgemeinde im August während zweier Wochen zelebrieren.