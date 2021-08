Umstrittenes Strafverfahren – Aus der Bündner Zelle kämpft er gegen seine Auslieferung Hanno Berger war im Engadin lange sicher. Nun sitzt der Steuerexperte im Gefängnis. Deutschland will ihn wegen Millionenbetrugs vor Gericht bringen. Es kommt zum Showdown. Jan Diesteldorf , Klaus Ott , Thomas Knellwolf

Hanno Berger, Anwalt und vermeintlicher Initiator der Cum-Ex-Geschäfte, fotografiert in Zuoz. Foto: Simon Habegger / 13 Photo

Die Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez in Graubünden ist eines der modernsten Gefängnisse der Schweiz. Und eines der am schönsten gelegenen. Drinnen: viel Holz, was die Zimmer freundlich wirken lässt. Draussen: die Berge rund um die Gemeinde Cazis in der Region Viamala. Bei der Einweihung im Herbst 2019 war denn auch von einem «architektonischen Konzept mit hohen Ansprüchen» die Rede.

Doch weder die Atmosphäre noch der Ausblick dürften den wohl prominentesten Insassen entschädigen für das Leben hinter der sieben Meter hohen, etwa einen Kilometer langen Betonmauer: Hanno Berger. Der Jurist sitzt hier seit kurzem in Auslieferungshaft.