Umbau in Gimmelwald – Aus den Schulstuben wurden Wohnungen Die Genossenschaft, die das Schulhaus Gimmelwald kaufte, hat ihr Ziel erreicht: Das Gebäude ist neu ein Wohnhaus mit Gemeindestube. Nun gilt es Schulden abzubauen. Ueli Flück

Das ehemalige Schulhaus Gimmelwald, mit Wohnungen und einer Gemeindestube anstelle

von Schulzimmern. Foto: Ueli Flück

Es war 2017, als die Gimmelwalder durch die Nachricht erschreckt wurden, die Gemeinde Lauterbrunnen wolle das seit 2010 leer stehende Schulhaus an Private verkaufen. Innert wenigen Tagen wurde eine Interessengemeinschaft gegründet, der es an der Gemeindeversammlung gelang, den Verkauf zu verhindern. Am 6. Juli 2018 wurde auf dem Schulhausplatz im Dorf mit rund 100 Einwohnern die Genossenschaft Schulhaus Gimmelwald gegründet.