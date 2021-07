Kanton muss passen – Aus den provisorischen Transitplätzen wird heuer wohl nichts Die Hoffnung hat sich verflüchtigt: Die Saison der ausländischen Fahrenden wird zu Ende gehen, ohne dass ihnen der Kanton einen Halteort hätte bieten können. Stephan Künzi

Die Zeit der Provisorien – im Bild jenes in der Gemeinde Brügg – sind vorbei. Heuer steht der Kanton Bern ohne Transitplatz für ausländische Fahrende da. Foto: Adrian Moser

Die Probleme, die die Gemeinden derzeit mit den ausländischen Fahrenden haben, kommen nicht von ungefähr. Nach drei Jahren, in denen die Familien auf einem oder sogar zwei provisorischen Transitplätzen unterkommen konnten, ist heuer nämlich alles anders: Als es Frühling wurde und aus Frankreich die ersten Roma anreisten, stand Bern mit leeren Händen da.

Anfänglich zeigte sich die Verwaltung noch verhalten optimistisch, betonte, man strebe weiterhin eine Lösung an. Als sie Ende Mai zwei kantonseigene Areale nahe der Autobahn im Brüggmoos und im Bieler Bözingenfeld als mögliche Standorte ins Spiel brachte, wuchs die Zuversicht zwischenzeitlich sogar. Doch nun geht es bereits auf Ende Juli zu, und es sieht ganz danach aus, als ob die Saison so zu Ende gehen würde, wie sie angefangen hat. Ohne Transitplatz also.