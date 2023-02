Doppelausstellung im Kunstmuseum – Aus dem Vergessen ins Museum Theo Gerber verwirklichte sich in Frankreich, Marguerite Saegesser in den USA. Jetzt holt das Kunstmuseum den Thuner und die Bernerin aus der Vergessenheit. Franziska Streun

Bewegte und farbige Pop-Art von Theo Gerber erfüllt den grossen Saal des Kunstmuseums in Thun mit Fantasiewelten. Foto: Patric Spahni

«Die Bilder entstehen aus dem Nichts, das heisst, aus einer Leinwand, aus Farben, und vor dem stehe ich mit einer gewissen Angst, überhaupt anzufangen, und dann muss ich einfach anfangen, ohne mir zu überlegen, was daraus entsteht. Ich nehme einfach Farben und Pinsel und versuche, den Verstand auszuschalten, und höre Musik dazu»: Das sagt Theo Gerber über seine Arbeit in der Sendung «Schauplatz», die am 27. Dezember 1984 ausgestrahlt worden ist. Das Schweizer Fernsehen hat anlässlich seiner Ausstellung damals in der Galerie Ziegler und dem Erscheinen seines Buches «Ghiribizzi» ein Porträt über den damals 56-Jährigen realisiert.