Fahrende in Grosshöchstetten – Aus dem Sumpf half nur noch ein grosser Traktor Die Fahrenden sind vorzeitig aus Grosshöchstetten abgereist. Bis es so weit war, standen die Feuerwehr und ein Unternehmer stundenlang im Einsatz. Stephan Künzi

Brauner Morast, braune Wohnwagen, braune Autos – der sintflutartige Regen von letzter Woche vertrieb die Fahrenden vorzeitig aus Grosshöchstetten. Foto: PD

Die Spuren von Dreck und Morast waren unübersehbar, hin und wieder reichten sie hinauf bis zum Dach. Mal verunstalteten sie ein Auto, mal einen Wohnwagen und zwischendurch auch mal ein Wohnmobil – in regelmässigen Abständen reihten sich die Fahrzeuge in den regen Verkehr ein, der von Grosshöchstetten nach Worb und weiter zum Autobahnanschluss bei Muri unterwegs war.

Ein Blick auf die französischen Nummernschilder liess erste Vermutungen aufkommen, an diesem Freitagabend, kurz nach Feierabend. Ein Augenschein in Grosshöchstetten bestätigte die Vorahnung: Die Fahrenden waren daran, das Stück Grasland, das sie Mitte Juni in Beschlag genommen hatten, zu verlassen. Vorzeitig.