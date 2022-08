Tagestipp: Native Young – Aus dem Schmelztiegel Kapstadt Native Young spielen entspannten wie aufregenden Afro-Pop – zuerst in Rubigen und dann am Buskers Bern. Michael Feller

Yannick Meyer (rechts) tingelt mit Native Young derzeit ausführlich durch Europa. Foto: pd

2019 war Native Young eine Entdeckung am Buskers Bern. Jetzt, einen Tag vor dem Beginn des diesjährigen Strassenkunst-Festivals, tritt das südafrikanische Künstlerkollektiv um den Musiker Yannick Meyer auf der «Bühne am Teich» bei der Mühle Hunziken auf – um dann von Donnerstag bis Samstag wieder in den Berner Gassen zu spielen. Native Young machen wunderbar entspannte, aber aufregende Popmusik, die von raffinierten Rhythmen und wunderlichen Rhythmusinstrumenten durchsetzt ist – und von vielerlei musikalischen Einflüssen, die im Schmelztiegel Kapstadt so zusammenkommen. (mfe)

