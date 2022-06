Zum Goldenen Löwen – Aus dem Langnauer Punkte-Restaurant werden Wohnungen Das Dorf verliert ein renommiertes Lokal. Wenn es nicht noch eine unerwartete Wende gibt, schliessen Heidi und Beat Soltermann ihren Betrieb in zwei Jahren. Susanne Graf

Der Wintergarten kommt weg. Beat und Heidi Soltermann wollen in ihr Restaurant Wohnungen einbauen. Foto: Marcel Bieri

Er ist ein begnadeter Koch, sie eine leidenschaftliche Gastgeberin. Das Engagement von Beat und Heidi Soltermann belohnt der Restaurantführer «Gault Millau» seit Jahren mit 14 Punkten, zwischendurch waren es sogar 15. Seit gut 30 Jahren führt das Paar den Gasthof zum Goldenen Löwen, der sich in der Nähe des Langnauer Ilfisstadions befindet.

In der Branche sei es schon länger bekannt, dass der Goldene Löwe zu haben wäre, sagt Beat Soltermann. Doch bislang hat sich kein Käufer und keine Käuferin gefunden, die das Lokal als Restaurant weiterbetreiben will. Einem Immobilienunternehmen mag er das Haus nicht verkaufen. «Die würden bloss Wohnungen einbauen – das können wir selber auch», sagt Beat Soltermann. Da das Eigentümerpaar keine Nachkommen hat, die den Betrieb weiterführen wollen, hat es vor, das Restaurant in zwei Jahren zu schliessen.