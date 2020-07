Unser Oberaargau auf Instagram – Aus dem Nebel auf die Hochwacht Beatrice Cesari aus Aarwangen zieht es oft hinaus in die Natur, mit Familie und Hund. Diese Woche hat sie uns auf Instagram gezeigt, welche Orte im Oberaargau sie schätzt. Sabine Gfeller

Beatrice Cesari aus Aarwangen ist mit ihrem Dalmatiner unterwegs und macht zwischendurch halt für ein Foto. Foto: zvg

Geboren ist Beatrice Cesari in Huttwil. Schon im frühen Erwachsenenalter hat sie aber verschiedene Länder der Welt bereist und etwa in den Vereinigten Staaten gelebt. Seit 17 Jahren arbeitet sie als Medizinische Praxisassistentin für Gynäkologie in Langenthal, seit 11 Jahren lebt sie in Aarwangen. Ihr Lebensmittelpunkt ist also – unterbrochen von einer längeren Pause – der Oberaargau. Sie hält ihre Ausflüge in der Region gerne fotografisch fest. Diese Woche haben wir jeden Tag ein Bild von ihr auf unserer Instagram-Seite geteilt.