Umbau auf dem Gurnigel – Aus dem Militär-Berghaus wird ein Chalet Die Eigentümer des Berghauses Gurnigel wollen das Gebäude grundlegend verändern. Ob das die Gastroregion wieder auf Kurs bringt? Benjamin Lauener

Der ganze Militärgroove soll verschwinden. In zwei Jahren schon könnte das Berghaus zum Chalet geworden sein. Foto: Marcel Bieri

Ein halbes Jahr ist seit dem grossen Knall vergangen: Kurz vor Weihnachten verkündeten die ehemaligen Pächter des Berghauses Gurnigel auf ihrer Website, dass der Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen bleibe. Seither steht alles still. Aber nur vordergründig.

Wie im Mai dem Amtsblatt des Kantons Bern zu entnehmen ist, hat die Bernapark AG, die Eigentümerin des Berghauses, grosse Pläne mit dem Gebäude. Die Redaktion sprach für diesen Artikel mit dem zuständigen Projektleiter, jedoch gibt dieser nur im Namen des ganzen Unternehmens Auskunft. Laut ihm soll sich unter anderem das äussere Erscheinungsbild des Hauses zu einem Chalet wandeln. Die Pläne reichen von Holzverkleidungen bis hin zu Lauben. «Wir wollen aus dem Militärgebäude ein touristisch genutztes Berghaus im Chalet-Stil machen», so der Projektleiter.

15’000 Kubikmeter Potenzial

Nicht nur die Fassade will das Unternehmen verschönern. Sie plant auch, die im ganzen Gebäude verteilten Militäreinrichtungen wie Massenschläge oder Zimmer ohne WCs umzubauen. Daraus sollen zeitgemässe Übernachtungsmöglichkeiten wie Hotelzimmer, Studios oder sogenannte Serviced Apartments, also bediente Wohnungen, entstehen. Der Plan ist, im Optimalfall noch in diesem Jahr mit den Umbauarbeiten zu starten und das neue Hotel 2025 zu eröffnen.

Weg vom Militärstil: An der neuen Fassade sind auch Lauben geplant. Visualisierung: pd

Das vorhandene Potenzial drückt die der Projektleiter in einer Zahl aus: Das Berghaus Gurnigel habe einen Innenraum von ungefähr 15’000 Kubikmetern. Zum Vergleich: Ein normales Wohnzimmer komme etwa auf 50 Kubikmeter. Wie viel Geld das Unternehmen für den ehrgeizigen Umbau in die Hand nimmt, will das Unternehmen zurzeit nicht beziffern.

Der neue Weg

Von den baulichen Veränderungen vorerst unberührt soll das Restaurant bleiben. Entsprechend wird gegenwärtig nach einem neuen Pächter oder einer neuen Pächterin gesucht. Die Bernapark AG ist sich bewusst, dass es während der Bauarbeiten Lärm geben wird, der eine weitere Hürde im sowieso schon schwierigen Gastroumfeld Gantrisch darstellen könnte. Beim Umbau im Ottenleuebad, das ebenfalls zum Portfolio der Bernpark AG gehört, habe das Personal den Restaurantbetrieb aber ebenfalls aufrechterhalten können.

Später sei geplant, dass die Restaurants im Berghaus und im Ottenleuebad eigenständig betrieben würden und die Hotelzimmer über Airbnb angeboten werden. In den leeren Gastrozeiten könnte beispielsweise das Restaurantpersonal das sogenannte Housekeeping erledigen, also etwa die Zimmer reinigen. «So könnten die Fixkosten für die Hotelzimmer möglichst tief und das Angebot trotzdem breit gehalten werden», plant das Unternehmen den Pilotversuch.

Als mögliches Vorbild nennt der zuständige Projektleiter das Chalet Gurnigelbad, das ebenfalls von der Bernapark AG betrieben wird. Die renovierte Wohnung etwas abseits des Hotels habe auf Airbnb sehr erfreuliche Buchungszahlen. Als das Berghaus noch bewirtschaftet wurde, konnten Chalet-Gäste zusätzlich die Gastroangebote der dortigen Küche buchen, etwa einen Frühstücks- oder Fonduekorb. Ein ähnliches Modell soll nun möglicherweise im Berghaus und im Ottenleuebad aufgezogen werden.

Benjamin Lauener schreibt über den Wilden Westen zwischen Gantrisch und Seeland – und manchmal über Bärlauch oder Kirchenorgeln. Böse Zungen behaupten, er sei bezüglich Rösti ein richtiger Anfänger. Mehr Infos

